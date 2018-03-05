США временно закрыли посольство в Анкаре

Посольство США в Анкаре 5 марта будет закрыто по соображениям безопасности. В сообщении, размещенном на официальном сайте посольства, граждан США призывают воздерживаться от посещения многолюдных мест и территории посольства. Кроме того, граждан США призывают проявлять бдительность при посещении туристических направлений, торговых центров, спортивных и развлекательных центров.

«Расскажите своей семье и друзьям о вашем положении в плане безопасности, следите за публикациями в местной прессе и старайтесь не привлекать к себе внимание», – говорится в заявлении для граждан США. Было сообщено, что заявление по вопросам получения пропусков, обновления паспортов или нотариальных услуг сегодня приниматься не будут. Посольство возобновит свою работу после того, как будет устранена угроза безопасности.

Отметим также, что по этому поводу с заявлением выступила также и администрация губернатора Анкары. Согласно им, американские источники проинформировали турецкие спецслужбы, что против посольства и граждан США могут быть совершены террористические акты. «Были ужесточены меры безопасности и предприняты другие дополнительные меры», – говорится в заявлении.

Источник – Cumhuriyet