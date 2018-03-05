Удобный, но с дорогостоящими билетами поезд: комментарий министра связи и транспорта – видео

Как мы уже сообщали, на днях члены правительства во главе с премьер-министром Кареном Карапетяном прибыли в Гюмри не как обычно, в своих комфортных и быстрых джипах, а на приобретенном недавно у российской производственной компании «Трансмашхолдинг» электропоезде ЭП2Д, который, кстати, тоже является комфортным и скоростным. Он особенно удобен для людей с ограниченными двигательными возможностями. В других транспортных средствах интересы этих людей совершенно не учитываются. Продолжительность поездки в новом поезде составляет 1 час 59 минут, без остановок.

Новое транспортное средство, направленные на развитие туризма в Гюмри, сначала очень воодушевило жителей Гюмри, но жители этого города загрустили, когда услышали о стоимости билетов. Она равняется 2500 драмам, в то время как за провоз одного человека в Ереван такую же сумму берут таксисты, и довозят намного быстрее, а микроавтобусы осуществляют перевозку по более доступным ценам – за 1600 драм.

У прибывшего в тот день в Гюмри с Кареном Карапетяном на поезде министра транспорта и связи Ваана Мартиросяна, который приехал в Гюмри на поезде впервые и был очень доволен, журналисты спросили, не слишком ли высокая цена установлена на билеты, и жители уже недовольны их стоимостью. «По поводу цены, вы в курсе, что есть альтернатива, есть и старый поезд, который дешевле, часто останавливается в разных местах. А этот поезд – экспресс, который из Еревана достигает Гюмри без остановок. В качестве альтернативы имеются также микроавтобусы, такси, и люди, конечно же, в зависимости от удобства, могут выбрать приемлемый для них вариант и с точки зрения цены, и комфорта», – сказал министр.

Министру был задан также вопрос о дороге Север-Юг, один из журналистов поинтересовался, сохранятся ли равные конкурентные условия после строительства этой дороги между железнодорожным и автомобильным транспортом. По словам министра, это покажет время. Он не исключил, что в случае увеличения пассажиропотока поезд начнет функционировать ежедневно, а пока новый поезд будет работать по пятницам.

Ваан Мартиросян отметил, что они подумывают о приобретении второго поезда, чтобы по утрам не только из Еревана отправлялся поезд в Гюмри, но и из Гюмри в Ереван.

Полностью интервью с министром смотрите в видеоматериале: