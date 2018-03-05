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15:45 | Март 5 2018

Американский авианосец нанес исторический визит во Вьетнам впервые после 1975 года

Американский авианосец нанес исторический визит во Вьетнам впервые после 1975 года

Голос Америки. Американский авианосец впервые зашел во вьетнамский порт после окончания Вьетнамской войны, завершившейся в 1975 году. Многие рассматривают этот визит как попытку обеих стран сдержать экспансионистские усилия Китая в Южно-Китайском море.

Атомный авианосец «Карл Винсон» в сопровождении крейсера и эсминца в понедельник бросил якорь у вьетнамского порта Дананг, где он будет находиться пять дней. Команда авианосца состоит из более чем 6 тысяч человек.

Хотя американский авианосец впервые заходит во вьетнамский порт, такие визиты уже наносили американские военные корабли меньшего размера. Это происходило на фоне улучшения отношений между бывшими противниками в последние годы.

Заходы в порт включали визит плавучей базы подводных лодок «Фрэнк Кэйбл» и ракетного эсминца «Джон Маккейн» в бухту Камрань, которая служила американской тыловой базой во время Вьетнамской войны.

Планируется, что моряки с американского авианосца посетят оздоровительный центр для людей, подвергшихся воздействию токсичного дефолианта «Агент Оранж», который распылялся на огромных территориях американскими военными во время войны.

Кроме того, они побывают в детском доме, сыграют в баскетбол и футбол с местными жителями, а военный оркестр выступит с концертами.

Визит проходит в период, когда соседний Китай, который претендует на большую часть Южно-Китайского моря, наращивает военное присутствие на Парасельских островах и построил семь искусственных островов в районе островов Спратли – акватории, на которую также претендует Вьетнам.

Вьетнамские дипломаты пытаются снять озабоченность Китая в связи с визитом авианосца и перспективами более широкого военного сотрудничества между Ханоем и Вашингтоном, сообщили дипломатические и другие информированные источники.

Фото — Голос Америки

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Рубрики: Военные, Международные

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