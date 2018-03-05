Ваграм Багдасарян провел параллели между Сержем Саргсяном и Черчиллем

Правящая РПА еще не приступила к обсуждениям вокруг кандидатуры премьер-министра. Сегодня об этом сказал руководитель фракции правящей партии Ваграм Багдасарян в ходе брифинга в парламенте.

«Палитра политика многоцветная. В политике каждый день что-то меняется. В каждую ночь что-то может измениться. А в целом, в политике не следует идти на поводу желаний и притязаний», – сказал представитель правящей силы, в очередной раз отвечая на напоминания журналистов по поводу того, что в 2014 году Серж Саргсян пообещал не выдвигать свою кандидатуру на должность премьер-министра.

Ваграм Багдасарян повторил, что Серж Саргсян решение примет не единолично, решать должна команда: «Когда мы обсудим вопрос, если будут кандидаты, которые откажутся и обоснуют свое решение, мы уважим это решение. Но все члены партии, в том числе и Серж Саргсян, должны подчиняться решениям партии».

Ваграм Багдасарян привел собственный пример, отметил, что оно вовсе не ворочался с боку на бок и не спал ночами, мечтая стать руководителем фракции РПА, но так решила политическая команда. На вопрос одного из журналистов, Серж Саргсян тоже должен подчиняться решению партии точно так же, как и он, Ваграм Багдасарян положительно.

Он также сказал, что если РПА примет решение выдвинуть кандидатуру Сержа Саргсяна, а он откажется, то он должен будет обосновать свой отказ.

Кстати, депутат власти посоветовал прочесть биографию Черчилля, его заявления и убедиться, что в политике ничего не исключено. Один из журналистов попытался перевести разговор в область мужского слова. «В политике ценят не мужское слово, оценивают прожитыми им годами. А в тот момент, когда мы превратим политику в мальчишеский разговор, то политика прекратит быть таковой», — ответил Ваграм Багдасарян.