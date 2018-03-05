Блок правых партий Берлускони лидирует по итогам парламентских выборов в Италии

Deutsche Welle. На выборах в Италии, состоявшихся в воскресенье, 4 марта, избиратели голосовали сразу и за депутатов нижней палаты, и за сенаторов.

Согласно предварительным данным, рассчитанным на базе обработанных бюллетеней, на выборах в Сенат больше всего голосов (более 37 процентов) набирают выступившие на этих выборах вместе правые популисты из «Лиги Севера» Маттео Сальвини, Forza Italia («Вперед, Италия») Сильвио Берлускони и национал-консервативная партия «Братья Италии». На втором месте — использующее левые лозунги протестное движение «Пять звезд» во главе с Луиджи ди Майо (более 31 процента). На третьем месте с результатом в 23 процента голосов — социал-демократы.

На выборах в парламент лидируют правоцентристы

По предварительным итогам голосования в нижнюю палату парламента — Палату депутатов, правоцентристы лидируют с результатом в 36,6 процента голосов, у движения «Пять звезд» — около 30 процентов, социал-демократы набирают около 25 процентов (у правящей Демократической партии при этом – около 20 процентов). Больше всего мандатов в нижней палате парламента получает движение «Пять звезд».

Правом избирать Палату депутатов обладают 46,6 млн итальянцев, достигших 18 лет. Сенаторов могут избирать граждане страны старше 25 лет — это 42,9 млн итальянцев. Избирательные участки работали с 7.00 (9.00 мск) до 23.00 (01.00 мск).

Всего на этих выборах предстояло определить 630 депутатов и 315 сенаторов. Кандидатуры выдвинули более семи тысяч человек от 31 партии, уточняет ТАСС.

Состав правительства Италии неясен

Предварительные результаты показывают, что ни одна партия или коалиция не набирают более 40 процентов, преодоление этой отметки является необходимым условием для формирования правительства.

При этом ранее все три ведущие политические силы — «Пять звезд», блок консерваторов и правых популистов, социал-демократы — исключили создание коалиционного правительства. Поэтому самой большой загадкой для итальянских избирателей остается то, каким образом будет сформирован новый кабинет министров Италии.

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