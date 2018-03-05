Прекращена выплата денег за рождение третьего ребенка

Матери встревожены, мало того что единовременное пособие в размере миллиона драмов по рождению третьего ребенка невелико, так вместо выплаты сразу всей суммы ее еще и выдают по частям, а теперь вот уже три месяца, как государство перестало их выплачивать вообще, начиная с января 2018 года.

Одна из женщин столичного квартала Аван-Ариндж, которая выразила свое недовольство, рассказала, что после рождения третьего ребенка она получила половину от причитающегося одного миллиона, всего 500.000 драмов. А для получения другой половины суммы, ​​сотрудник Государственной службы социального страхования Министерства труда и социальных дел еще год назад позвонил матери троих детей, и уведомил, что остальные пятьсот тысяч будут предоставлены частично, и для их получения ей необходимо представить в Государственную службу социального страхования заявление, на основании которого государство ежемесячно будет переводить 25.000 драмов на счет получателя, до полного погашения суммы. Однако с января этого года ежемесячная выплата 25.000 драмов была приостановлена, и на телефонные звонки в соответствующем органе отвечают, что правительство еще не приняло решение по этому году. Получательница обеспокоена, а вдруг правительство решит прекратить выплаты.

Или может быть, правительство выжидает, чтобы принять решение уже во время закрытых заседаний?

Согласно постановлению правительства № 275-N от 6 марта 2014 года, размер единовременного пособия при рождении третьего ребенка установлен в размере одного миллиона драмов.

Пособие выплачивается наличными или по перечислению по выбору заявителя.

Нара ХАРАЗЯН