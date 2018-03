Победители и номинанты премии «Оскар-2018»

Голос Америки сообщил итоги «Оскар-2018»

Лучший фильм

Победитель: Форма воды (The Shape of Water)

Продюсеры Гильермо Дель Торо, Дж. Майлс Дейл

Другие номинанты:

Зови меня своим именем (Call Me By Your Name)

Продюсеры Питер Спирс, Лука Гуаданьино, Эмили Джорджес и Марко Морабито

Темные времена (Darkest Hour)

Продюсеры Тим Беван, Эрик Феллнер, Лиза Брюс, Энтони Маккартен, Дуглас Урбански

Дюнкерк (Dunkirk)

Продюсеры Эмма Томас и Кристофер Нолан

Прочь (Get Out)

Продюсеры Шон Маккиттрик, Джейсон Блум, Эдвард Х. Хэмм-младший, Джордан Пил

Леди Берд (Lady Bird)

Продюсеры Скотт Рудин, Эли Буш, Эвелин О’Нейлл

Призрачная нить (Phantom Thread)

Продюсеры Джоэнн Селлар, Пол Томас Андерсон, Меган Эллисон, Дэниел Лупи

Секретное досье (The Post)

Продюсеры Эми Паскаль, Стивен Спилберг, Кристи Макоско Кригер

Три билборда на границе Эббинга, Миссури (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Продюсеры Грэм Бродбент, Питер Чернин, Мартин Макдона

Лучшая актриса

Победитель: Фрэнсис Макдорманд

Три билборда на границе Эббинга, Миссури (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Другие номинанты:

Салли Хокинс

Форма воды (The Shape of Water)

Марго Робби

Тоня против всех (I, Tonya)

Сирша Ронан

Леди Берд (Lady Bird)

Мерил Стрип

Секретное досье (The Post)

Лучший актер

Победитель: Гари Олдман

Темные времена (Darkest Hour)

Другие номинанты:

Тимоти Шаламе

Зови меня своим именем (Call Me By Your Name)

Дэниел Дэй-Льюис

Призрачная нить (Phantom Thread)

Дэниэл Калуя

Прочь (Get Out)

Дензел Вашингтон

Роман Израэл, эсквайр (Roman J. Israel, Esq)

Лучший режиссер

Победитель: Форма воды (The Shape of Water)

Гильермо Дель Торо

Другие номинанты:

Дюнкерк (Dunkirk)

Кристофер Нолан

Прочь (Get Out)

Джордан Пил

Леди Берд (Lady Bird)

Грета Гервиг

Призрачная нить (Phantom Thread)

Пол Томас Андерсон

Лучшая оригинальная песня

Победитель: Remember Me

Фильм «Тайна Коко» (Coco), музыка и слова Кристен Андерсон-Лопес и Роберт Лопес

Другие номинанты:

Mighty River

Фильм «Ферма «Мадбаунд»» (Mudbound), музыка и слова Мэри Дж. Блидж, Рафаэл Саадик и Таура Стинсон

Mystery of Love

Фильм «Зови меня своим именем», музыка и слова Суфьян Стивенс

Stand Up For Something

Фильм «Маршалл» (Marshall), музыка Дайан Уоррен, слова Лонни Р. Линн и Дайанн Уоррен

This Is Me

Фильм «Величайший шоумен» (The Greatest Showman), музыка и слова Бендж Пасек и Джастин Пол.

Лучшая оригинальная музыка к фильму

Победитель: Форма воды (The Shape of Water)

Александр Депла

Другие номинанты:

Дюнкерк (Dunkirk)

Ханс Циммер

Призрачная нить (Phantom Thread)

Джонни Гринвуд

Звездные войны: Последние джедаи

Джон Уильямс

Три билборда на границе Эббинга, Миссури (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Картер Беруэлл

Лучшая операторская работа

Победитель: Бегущий по лезвию (Blade Runner 2049)

Роджер Дикинс

Другие номинанты:

Темные времена (Darkest Hour)

Брюно Дельбоннель

Дюнкерк (Dunkirk)

Хойте Ван Хойтема

Ферма «Мадбаунд» (Mudbound)

Рэйчел Моррисон

Форма воды (The Shape of Water)

Дан Лаустсен

Лучший оригинальный сценарий

Победитель: Прочь (Get Out)

Джордан Пил

Другие номинанты:

Любовь – болезнь (The Big Sick)

Эмили В. Гордон и Кумэйл Нанджиани

Леди Берд (Lady Bird)

Грета Гервиг

Форма воды (The Shape of Water)

Гильермо Дель Торо, Ванесса Тейлор

Три билборда на границе Эббинга, Миссури (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Мартин Макдона

Лучший адаптированный сценарий

Победитель: Зови меня своим именем (Call Me By Your Name)

Джеймс Айвори

Другие номинанты:

Горе-творец (The Disaster Artist)

Скотт Нойстедтер и Майкл Уэбер

Логан (Logan)

Скотт Фрэнк, Джеймс Мангольд, Майкл Грин

Большая игра (Molly’s Game)

Аарон Соркин

Ферма «Мадбаунд» (Mudbound)

Верджин Уильямс, Ди Риис

Лучший короткометражный игровой фильм

Победитель: Немое дитя (The Silent Child)

Крис Овертон, Рэйчел Шентон

Другие номинанты:

Начальная школа Де-Калб (Dekalb Elementary)

Рид Ван Дайк

Одиннадцать часов (The Eleven O’Clock)

Дерин Сил, Джош Лоусон

Мой племянник Эмметт (My Nephew Emmett)

Кевин Уилсон-младший

Watu Wote: Все мы (Watu Wote: All Of Us)

Катя Бенрат, Тобиас Розен

Лучший короткометражный документальный фильм

Победитель: Рай – это пробка на 405-м шоссе (Heaven Is a Traffic Jam On the 405)

Фрэнк Стифел

Другие номинанты:

Эдит+Эдди (Edith+Eddie)

Лора Чековэй, Томас Ли Райт

Героин(я) (Heroin(e))

Элейн Макмиллион Шелдон, Керрин Шелдон

Искусство ножа (Knife Skills)

Томас Леннон

Остановка (Traffic Stop)

Кейт Дэвис, Дэвид Хэйлбронер

Лучший монтаж

Победитель: Дюнкерк (Dunkirk)

Ли Смит

Другие номинанты:

Малыш на драйве (Baby Driver)

Пол Мачлисс, Джонатан Амос

Тоня против всех (I, Tonya)

Татьяна С. Ригел

Форма воды (The Shape of Water)

Сидни Волински

Три билборда на границе Эббинга, Миссури (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Джон Грегори

Лучшие визуальные эффекты

Победитель: Бегущий по лезвию (Blade Runner 2049)

Джон Нельсон, Джерд Нефзер, Пол Ламберт, Ричард Гувер

Другие номинанты:

Стражи Галактики. Часть 2 (Guardian Of The Galaxy Vol. 2)

Кристофер Таунсенд, Гай Уильямс, Джонатан Фокнер и Дэн Садик

Конг: Остров Черепа (Kong: Skull Island)

Стивен Розенбаум, Джефф Уайт, Скотт Бенза, Майк Мейнардус

Звездные войны: Последние джедаи

Бен Моррис, Майк Малхолланд, Нил Сканлэн, Крис Корбулд

Планета обезьян: Война (War for the Planet of the Apes)

Джо Леттери, Дэниел Барретт, Дэн Леммон, Джоэл Уист

Лучший анимационный фильм

Победитель: Тайна Коко (Coco)

Ли Анкрич, Дарла К. Андерсон

Другие номинанты:

Босс-молокосос (The Boss Baby)

Том Макграт и Рэмси Наито

Добытчица (The Breadwinner)

Нора Туми, Энтони Лео

Фердинанд (Ferdinand)

Карлос Салдана, Лори Форте

Ван Гог. С любовью, Винсент (Loving Vincent)

Дорота Кобела, Хью Уэлшман и Айван Мактаггарт

Лучший короткометражный анимационный фильм

Победитель: Дорогой Баскетбол (Dear Basketball)

Глен Кин, Коби Брайант

Другие номинанты:

Вечеринка в саду (Garden Party)

Виктор Кэр, Габриэль Грапперон

Лу (Lou)

Дейв Маллинз, Дана Мюррей

Пустое место (Negative Space)

Макс Портер, Ру Кувахата

Хулиганские сказки (Revolting Rhymes)

Джейкоб Шх, Ян Лашауэр

Лучшая актриса второго плана

Победитель: Эллисон Дженни

Тоня против всех (I, Tonya)

Другие номинанты:

Мэри Дж. Блайдж

Ферма «Мадбаунд» (Mudbound)

Лесли Мэнвилл

Призрачная нить (Phantom Thread)

Лори Меткаф

Леди Берд (Lady Bird)

Октавия Спенсер

Форма воды (The Shape of Water)

Лучший фильм на иностранном языке

Победитель: Фантастическая женщина (Una mujer fantástica)

Чили

Другие номинанты:

Оскорбление (L’insulte)

Ливан

Нелюбовь

Россия

О теле и душе (A Teströl és Lélekröl)

Венгрия

Квадрат (The Square)

Швеция

Лучший художник-постановщик

Победитель: Форма воды (The Shape of Water)

Художник-постановщик – Пол Д. Остербери, художники-декораторы – Шэйн Виё, Джеффри Мелвин

Другие номинанты:

Красавица и чудовище (Beauty and the Beast)

Художник-постановщик – Сара Гринвуд, декоратор – Кэти Спенсер

Бегущий по лезвию (Blade Runner 2049)

Художник-постановщик – Дэннис Гасснер, художник-декоратор – Алессандра Керцола

Темные времена (Darkest Hour)

Художник-постановщик – Сара Гринвуд, декоратор – Кэти Спенсер

Дюнкерк (Dunkirk)

Художник-постановщик – Натан Кроули, декоратор – Гэри Феттис

Лучшее сведение звука

Победитель: Дюнкерк (Dunkirk)

Грегг Ландакер, Гари Риззо, Марк Вайнгартен

Другие номинанты:

Малыш на драйве (Baby Driver)

Джулиан Слейтер, Тим Каваджин, Мэри Эллис

Бегущий по лезвию (Blade Runner 2049)

Рон Бартлетт, Даг Хемфил, Мак Рут

Форма воды (The Shape of Water)

Кристиан Кук, Брэд Зоэрн, Глен Готье

Звездные войны: Последние джедаи

Дэвид Паркер, Майкл Семаник, Рен Клайс, Стюарт Уилсон

Лучший звуковой монтаж

Победитель: Дюнкерк (Dunkirk)

Ричард Кинг, Алекс Гибсон

Другие номинанты:

Малыш на драйве (Baby Driver)

Джулиан Слейтер

Бегущий по лезвию (Blade Runner 2049)

Марк Мангини, Тео Грин

Форма воды (The Shape of Water)

Натан Робитейл, Нельсон Феррейра

Звездные войны: Последние джедаи

Мэтью Вуд, Рен Клайс

Лучший полнометражный документальный фильм

Победитель: Икар (Icarus)

Брайан Фогель, Дэн Коган

Другие номинанты:

Абакус: Достаточно мал, чтобы поместиться в тюрьму (Abacus: Small Enough to Jail)

Стив Джеймс, Марк Миттен, Джули Голдман

Лица, деревни (Visages, villages)

Аньес Варда, Джей Ар и Розали Варда

Последние люди в Алеппо (De sidste maend i Aleppo)

Феррас Файяд, Карим Абид, Сорен Стин Йесперсен

Стронг-Айленд (Strong Island)

Янс Форд, Джослин Барнс

Лучшие костюмы

Победитель: Призрачная нить (Phantom Thread)

Марк Бриджес

Другие номинанты:

Красавица и чудовище (Beauty and the Beast)

Жаклин Дюрран

Темные времена (Darkest Hour)

Жаклин Дюрран

Форма воды (The Shape of Water)

Луис Секейра

Виктория и Абдул (Victoria & Abdul)

Консолата Бойл

Лучший грим и прически

Победитель: Темные времена (Darkest Hour)

Казухиро Цудзи, Дэвид Малиновски, Люси Сиббик

Другие номинанты:

Виктория и Абдул (Victoria & Abdul)

Дэниел Филипп, Лу Шеппард

Чудо (Wonder)

Арьен Туйтен

Лучший актер второго плана

Победитель: Сэм Рокуэлл

Три билборда на границе Эббинга, Миссури (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Другие номинанты:

Уиллем Дефо

Проект «Флорида» (The Florida Project)

Вуди Харрельсон

Три билборда на границе Эббинга, Миссури (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Ричард Дженкинс

Форма воды (The Shape of Water)

Кристофер Пламмер

Все деньги мира (All the Money in the World).

Фото — Голос Америки