Макрон и Роухани провели телефонную беседу накануне визита главы МИД Франции в Тегеран

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал своего иранского коллегу Хасана Роухани воздействовать на Дамаск с целью прекращения атак в Восточной Гуте. Об этом сообщили в воскресенье в администрации французского лидера по итогам телефонных контактов Макрона и Роухани, передает ТАСС.

«Глава французского государства призвал президента Ирана оказать необходимое давление на сирийский режим, чтобы положить конец беспорядочным обстрелам населения в Восточной Гуте», — информировали в Елисейском дворце. Французская сторона считает также необходимым «обеспечить доступ к гуманитарной помощи и эвакуацию раненых».

Как сообщили в президентской администрации, Макрон указал на особую ответственность Тегерана в связи с его контактами с Дамаском «содействовать гуманитарному перемирию, предусмотренному решениями Совета Безопасности ООН». Макрон и Роухани подтвердили свое согласие «работать вместе» в оперативном режиме, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и соблюдение прекращения огня. Французский президент придает особое значение этим задачам и, как сообщили в Елисейском дворце, намерен на предстоящей неделе вновь переговорить с иранским коллегой.

Руководитель Франции подтвердил собеседнику приверженность страны венским договоренностям по иранской ядерной программе, достигнутым в июле 2015 года, и их неукоснительному выполнению. Он напомнил об «обращениях французской стороны, которые не связаны с рамками соглашения, но требуют ясного ответа от Ирана». Озабоченность Парижа, указали в администрации, связана с «иранской баллистической программой и вопросами региональной безопасности, в частности, обстановкой в Ливане».

Как подчеркнули в Елисейском дворце, Франция «ожидает конструктивного вклада Ирана в деэскалацию в регионе и урегулирование кризисов на Ближнем Востоке». Макрон и Роухани условились, что эти вопросы будут затронуты сторонами во время визита в Тегеран в понедельник министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана.