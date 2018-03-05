Россия не будет выдавать Вашингтону своих хакеров: заявление Путина

Радио Свобода. Правительство России никогда не выдаст граждан страны, которых Вашингтон обвиняет в хакерских атаках в период предвыборной кампании в США 2016 года, заявил президент России Владимир Путин в интервью, фрагмент которого опубликовал американский телеканал NBC.

«Я знаю, что они не представляют российское государство, российские

власти. Что именно они делали, понятия не имею. Если они и сделали

что-то, то пусть американские коллеги предоставят нам материалы, детали и данные, мы их изучим», – приводит «Интерфакс» высказывание Путина на русском языке.

На вопрос о том, экстрадирует ли Россия хакеров, Путин ответил, что Россия никогда не экстрадирует своих граждан, «так же как и США».

В середине февраля спецпрокурор Роберт Мюллер, ведущий расследование вмешательства России в американские выборы и возможных связей Дональда Трампа с российскими властями, предъявил 13 россиянам и трем компаниям обвинения в «сговоре против США» и «мошенничестве». Среди обвиняемых, наряду с предпринимателем Евгением Пригожиным, 12 сотрудников компании «Агентство интернет-исследований».

Фото — Радио Свобода