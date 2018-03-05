Самый вкусный хлеб в Гюмри – руками 20-летнего парня с ограниченными возможностями: видео, фото

20-летний Микаэл – один из самых ярких молодых людей центра «Эмили Арегак» «Армянский Каритас» в Гюмри: у него свойственное гюмрийцам чувство юмора, он общителен и гостеприимен. Микаэл печет хлеб для детей, посещающих центр.

Микаэл с удовольствием представляет рецепты хлеба, отмечая: мечтает о том, что у него самого когда-нибудь будет своя пекарня. На вопрос, нравится ли детям испеченный им хлеб, отвечает: «Они его просто обажают!».

Он даже на Новый год дома сам испек хлеб, удивив гостей.

Старший повар центра «Эмили Арегак» Анаит Авдалян говорит: «Это уже успех, поскольку у Мики есть профессия, он мечтает заработать деньги, создать свою семью, заботиться о родителях».

Она рассказывает, что у Микаэла всегда была любовь к кухне, и они сразу поняли, что из него может получиться отличный пекарь.

Сейчас уже он владеет профессиональной техникой: «Он человек очень осторожный, единственное, чего он боялся, это доставать хлеб из печи, говорил, что он слишком горячий», — рассказывает Анаит Авдалян.

У Микаэла скоро будет работа: он будет занят в новом кафе, которое откроется в центре Гюмри: там будут работать только молодые люди с инвалидностью. Напомним, что кафе станет моделью для всех работодателей, чтобы они тоже давали возможность работать людям с инвалидностью. А переподготовка таких молодых людей осуществляется в рамках программы «Первая инклюзивная пекарня и кафе», осуществляемая при финансовой поддержке Евросоюза, организаций Австрийское сотрудничество в области развития и Каритас Австрия.

«Я уверена, что Микаэл скоро начнет зарабатывать, я призываю всех доверять им и верить в них. Мика ничем не отличается от других работников: я подумала, что он все должен знать – вовремя приходить, соблюдать правила гигиены, улыбаться людям, сейчас уже он всем прекрасно владеет», — говорит Анаит Авдалян.