Ванадзорцы недовольны большим количеством бродячих животных, в то же время они против их отстрела

В последнее время почти на каждом шагу в Ванадзоре можно встретить бродячих животных. В разных микрорайонах города, начиная от площади «Айка» и до окраин встречаются бродящие стаями собаки.

Жители проявляют недовольство, говорят, что животные беспокоят не только днем, но и в ночное время: «Лают весь день. Рядом с нашим домом есть маленький мост, а рядом мусорный ящик, весь день на этой территории полно собак. Боишься пройти, особенно если идешь с ребенком. А ночью издают такие звуки, словно воет стая волков», – в беседе с нами рассказала жительница микрорайона «Чухаджян» бабушка Ангин.

Ведущий специалист отдела благоустройства коммунального хозяйства и охраны окружающей среды городской мэрии Миша Азарян сообщил, что в мэрии в курсе о проблеме: «Есть жалобы со стороны жителей. Мы сами бываем очевидцами ситуации. Во всех микрорайонах города есть большие стаи бродячих животных, даже на площади, напротив здания мэрии. Есть и письменные, и устные сигналы со стороны жителей».

Нейтрализация собак в Ванадзоре проводится путем их отстрела. По данным отдела, в 2017 году было нейтрализовано 2300 бродячих животных. В этом году для нейтрализации собак из бюджета было выделено примерно 4 миллиона драмов. На нейтрализацию одной собаки выделяется 2000 драмов.

В Ванадзоре конкурс на работы по нейтрализации собак состоялся в прошлом месяце. Его выиграла компания «Лус ал».

Мэр Ванадзора Мамикон Асланян говорит, что хотя жители и недовольны тем, что в любой момент могут столкнуться с бродячими животными, в то же время они против их нейтрализации путем убийства. И это создает проблемы: «Мы тоже считаем, что это не самый правильный метод борьбы против бродячих животных, есть и более цивилизованные методы. Но мы, естественно, учитывая наши бюджетные средства, руководствуемся этим методом. Днем видим этих собак, но вечером их найти трудно, потому что они прячутся, и наши работы затрудняются. Имеющимися в нашем распоряжении техническими средствами масштабного эффекта достичь тоже невозможно. Сейчас мы изыскиваем средства, чтобы все это выполнять более цивилизованным способом. В одном из микрорайонов возникли проблемы, один из жителей выразил свое возмущение в связи с тем, что ребенок тяжело переживает, когда стреляют в животных. Жители не всегда реагируют однозначно».