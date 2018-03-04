Как сделать Армению более могучей и конкурентоспособной страной: «Голос Америки»

Армянская служба Голоса Америки. Молодые специалисты из числа армянской молодежи Нью-Йорка встретились с учредителями инициативы «Аврора» Рубеном Варданяном и Нубаром Афеяном в офисе Всеармянского благотворительного союза (AGBU).

«Необходимо действовать, пусть даже маленькими шажками, но двигаться вперед, а не ждать, что кто-то это сделает вместе тебя, – отметил Рубен Варданян, подчеркнув, что их деятельность нацелена на будущее, а строителями будущего является нынешняя молодежь.

В свою очередь Нубар Афеян указал, что они попытаются направить силы и потенциал молодежи Армении и Диаспоры на будущий расцвет Армении. В своем выступлении он также указал на растущую эмиграцию из Армении, но более серьезной проблемой он назвал слабеющие после отъезда связи с Родиной и отдаление от своих корней. «Роль организаций Диаспоры заключается также в том, чтобы не допустить этого», – отметил он.

Арман ТАРДЖИМАНЯН