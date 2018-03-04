Германией вновь будет править «большая коалиция» во главе с Ангелой Меркель

Deutsche Welle. Большинство членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ) проголосовали за формирование «большой коалиции» с блоком Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС). Об этом сообщила СДПГ на пресс-конференции в Берлине в воскресенье, 4 марта.

За политический союз во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) высказались 66,02 процента рядовых социал-демократов. Всего в голосовании участвовали почти 380 тысяч членов СДПГ.

В настоящее время СДПГ насчитывает более 463 тысяч членов, все они могли участвовать в голосовании по почте. Голосование началось 20 февраля и завершилось 2 марта.

Таким образом, в Германии не осталось препятствий для формирования правительственной коалиции. В начале февраля руководство блока ХДС/ХСС и СДПГ согласовали текст коалиционного договора, но лидеры социал-демократов выдвинули условие, по которому соглашение может быть подписано, только если его одобрят рядовые члены партии.

ХДС и СДПГ получат одинаковое количество министерских портфелей

Согласно коалиционному договору, ХДС и СДПГ получат по шесть министерских портфелей. Хотя на выборах 24 сентября 2017 года социал-демократы набрали гораздо меньше голосов, чем ХДС, это стало условием для формирования «большой коалиции». Еще три министерства возглавят представители ХСС.

При этом СДПГ получит ряд ключевых министерств, таких как МИД, министерство труда и социального обеспечения и министерство финансов. Ранее стало известно, что ХДС определился с кандидатурами на министерские посты.

Кто станет министрами от ХДС?

Так, пост министра здравоохранения займет 37-летний Йенс Шпан (Jens Spahn), министром образования и научных исследований станет 46-летняя Аня Карличек (Anja Karliczek), 45-летний соратник Меркель Хельге Браун (Helge Braun) станет главой ведомства федерального канцлера, а Юлия Клёкнер (Julia Klöckner) возглавит аграрное ведомство.

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), которая неоднократно подвергалась критике в последнее время, останется на своем посту. А нынешний глава ведомства федерального канцлера Петер Альтмайер (Peter Altmaier) станет министром экономики.

«Большая коалиция» правит Германией с 2013 года.

Фото — Deutsche Welle