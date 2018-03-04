Американский эксперт: Путин предоставил США неоспоримый аргумент для новой гонки вооружений

Голос Америки. Кирилл Белянинов. Послание Владимира Путина к Федеральному собранию продолжалось ровно 1 час 57 минут. В своей речи президент РФ уделил вопросам экономики 15 минут, использовав почти втрое больше времени – 42 минуты – для рассказа о новейших военных разработках. «Нас никто не слушал, послушайте сейчас», — посоветовал мировому сообществу российский лидер.

О том, прислушаются ли к президенту России на Западе, Русской службе «Голоса Америки» рассказал директор Ядерного информационного проекта Федерации американских ученых Ханс Кристенсен (Hans Kristensen).

Кирилл Белянинов: В своем выступлении Владимир Путин упомянул целый ряд уникальных оружейных систем, которые российские специалисты уже успешно разработали, и готовы в самое ближайшее время передать в войска. Что известно об этом оружии?

Ханс Кристенсен: Некоторые из этих систем известны специалистам на Западе, об остальных можно судить только по не очень ясным слухам. Кроме этого, Владимир Путин сообщил о нескольких видах оружия, которые, по всей видимости, находятся на ранних этапах разработки.

Ракета «Сармат», например – хорошо известная баллистическая ракета, которая должна была сменить СС-18 (Р-36М «Воевода» — ред.). Посмотрим, когда на самом деле это произойдет, но само существование этой МБР сюрпризом не является.

С остальными видами вооружений ситуация чуть сложнее. Крылатая ракета наземного базирования с ядерной силовой установкой, похоже, существует только на ранней стадии разработки. Систему (гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс), которую он назвал «Кинжал», вроде бы уже испытывали. Но я нигде не встречал описания этой системы, и пока никто не может сказать, идет ли речь об уже существовавшей разработке, которая имела другое название, или же президент России имел ввиду совершенно новую систему.

Упомянутая им ракетная система с планирующим крылатым блоком (комплекс «Авангард» — ред.) по описанию похожа на разработку, предназначенную для того же «Сармата». То есть, скорее всего, это не отдельная ракета, а тяжелая боеголовка, для запуска которой потребуется баллистическая ракета.

Что касается «подводного беспилотника» или «межконтинентальной торпеды», то могу сказать только, что о подобных системах говорят довольно давно, но вряд ли кто-то продвинулся дальше стадии разработки.

К.Б.: То есть, большая часть названных президентом России оружейных разработок специалистам неизвестна?

Х.К.: Я бы сказал, что об этих системах очень мало реальной информации. Поэтому с полной уверенностью можно говорить только о том, что в речи Путина было собрано много разных «элементов», направленных на то, чтобы удивить и внутреннюю, и внешнюю аудиторию, дав понять, что Россия большая, сильная страна, способная отразить и нанести любой удар.

Очевидно, что это выступление очень плохо воспримут в мире, а перечисление российских разработок, реальных или нет, еще больше воодушевит американских ядерных лоббистов, которые подталкивают администрацию к расширению ядерных арсеналов. Я не знаю, в чем заключались намерения Путина, но он только что предоставил сторонникам ядерной гонки в США еще один неоспоримый аргумент для новой гонки вооружений. Так что если президента России очень беспокоит угроза со стороны США, то своим выступлением он только ухудшил ситуацию.

К.Б.: Давайте вернемся к «технической» стороне вопроса. В регулярно публикуемом Федерацией американских ученых «Ядерном дневнике», оценивающем состояние ядерных арсеналов разных государств, вы писали, что баллистическая ракета «Сармат» должна появиться в войсках только в 2020 году. Но, по словам президента Путина, это оружие уже стоит на вооружении.

Х.К.: Я бы призвал к большей осторожности в оценках. В России приближаются президентские выборы, и Путину нужно показать, что он сильный и прогрессивный лидер, что его боятся в мире.

С другой стороны, когда политики объявляют о поставках в войска того или иного вида оружия, они обычно проявляют излишний оптимизм.

Что касается «Сармата», то его изначало собирались поставить в войска в 2018 году, но, похоже, понадобится еще несколько лет на то, чтобы устранить все имеющиеся проблемы. Это нормальная ситуация для всех новых оружейных систем. Так что по самым радужным оценкам «Сармат» может появиться на вооружении в течение нескольких ближайших лет.

К.Б.: Владимир Путин также упомянул о боевых лазерных комплексах.

Х.К.: Над созданием таких систем работают в США, собственная программа есть у Китая и многих других стран. То, что специалисты в России в течение нескольких десятилетий занимались этой проблемой – ничего нового нет. Неясно только, о чем именно говорил Путин – о том, что России удалось достичь определенного успеха в этих разработках или о том, что (Москва) решила сосредоточиться на другой сфере применения боевых лазеров – для нужд противовоздушной обороны, например. Нет информации и о том, насколько мощной является показанная в видеоролике установка.

К.Б.: Пожалуй, наибольшее количество вопросов вызвало сообщение Владимира Путина о разработке в РФ крылатой ракеты с ядерной силовой установкой. Некоторые специалисты и в США, и в России уже заявили, что подобные проекты были закрыты еще в 60-х.

Х.К.: Да, действительно, в годы «холодной войны» в Соединенных Штатах был проект создания крылатой ракеты с ядерной силовой установкой, но этот проект никогда не выходил за пределы конструкторского бюро, оставшись только на бумаге, на столе у разработчика.

Что касается российской ракеты, то единственное, что я слышал, что эта ракета находится на очень ранней стадии разработки. То есть, это не развернутая система и не система, которая в ближайшее время может быть развернута.

Важнее, на мой взгляд, то, что Путин упомянул именно эти типы вооружений, как новейшие разработки, которыми располагает Россия, отдельно подчеркнув, что все эти виды оружия должны успешно преодолевать американскую систему противоракетной обороны, сделав ее создание бессмысленным. Российское правительство, похоже, испытыват невероятную паранойю по поводу планов по созданию системы ПРО США, а сам Путин, похоже, гораздо больше верит в эффективность американской противоракетной обороны, чем даже самые ярые ее сторонники в самих Соединенных Штатах. И это поразительно.

Но проблема в том, что американская система никогда не предназначалась для нанесения удара по российским наземным ядерным силам, шахтам и так далее. То есть боевые комплексы, о которых говорил Путин в своем выступлении, предназначены для действий в придуманном волшебном мире, в котором США имеют несокрушимую и непробиваемую систему ПРО, а американские ракеты каким-то образом будут способны нанести поражение российским оборонительным системам.

К.Б.: То есть, Москва расходует средства для создания оружия, способного бороться с тем, чего не существует?

Х.К.: Я не могу советовать российскому правительству, на что и как им тратить свои деньги. Но военные комплексы, о которых говорит Путин, не способны фундаментально изменить стратегический баланс в мире, и, с точки зрения бюджета России, это, конечно, невероятное расточительство.

Как я уже говорил, сторонники наращивания ядерных арсеналов в США обязательно используют выступление Путина как еще один, на этот раз очень веский, аргумент, в сторону пересмотра ядерного паритета и начала новой гонки вооружений. Она не обязательно будет количественной, как это было во времена «холодной войны».

Через несколько недель Пентагон должен должен опубликовать новую стратегию противоракетной обороны США. С этой точки зрения речь Путина можно рассматривать, как пример поступка политика, который вольно или невольно спровоцировал увеличение финансирования проектов по созданию новых технологий в американской системе ПРО.

Новая гонка вооружений может оказаться слишком дорогой для Москвы с самого начала. Понятно, что США, если возникнет необходимость, могут вложить огромные ресурсы в ядерные разработки. К тому же, преимущество у Вашингтона есть уже сейчас: сегодня Соединенные Штаты имеют почти на 130 развернутых стратегических пусковых установок больше, чем Россия. Для того, чтобы достичь паритета, России нужно сделать столько же. Это будет невероятно дорогая программа.

К.Б.: Но расходы на оборону в РФ всегда были вопросом политики, а не экономики.

Х.К.: Это так, но и в этом у России свой собственный, уникальный подход. Ведя модернизацию своего ядерного арсенала, Кремль вкладывается в очень большое количество различных проектов одновременно, пытаясь разработать большое количество вариантов для различных систем. Например, у них уже есть разные варианты «Ярса», но на вооружение должен поступить «Сармат». Одновременно в войска должны начаться поставки «Искандеров», новых крылатых ракет, флоту должна быть передана новая стратегическая подводная лодка. В качестве «приложения» к этому «ассортименту» испытываются крылатые ракеты наземного базирования, торпеды с ядерными боеголовками и другие разработки. Слишком много разных систем появляются одновременно, а это очень дорогостоящий способ достичь паритета.

К тому же этот, очень дорогой способ военного планирования не обеспечивает России дополнительную безопасность, отодвигая на второй план то, ради чего и начиналась программа модернизации вооруженных сил РФ. Самая важная часть российской программы, напомню, это вовсе не замена ядерной составляющей, а модернизация обычных сил. Именно их будут применять в большинстве возможных конфликтов, и для военных именно обычные силы являются приоритетом.

К.Б.: То есть вы считаете выступление Путина продиктовано исключительно политическими соображениями?

Х.К.: Да, это такой способ обратить на себя внимание, заявив о себе как о сильном лидере. Но эти заявления не принесут ему никаких дивидендов и не добавят влияния на мировой арене. Наоборот, все это может спровоцировать военную модернизацию в США и НАТО, и, потенциально, в Китае.

Я не думаю, что Путин хотел добиться именно этого.