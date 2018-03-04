Реальность, стоящая за путинскими громами и молниями: The Globe and Mail

Инопресса.Ру. «Стоя перед гигантскими экранами в Манеже в четверг, российский президент Владимир Путин твердой рукой управлял масштабным спектаклем. Его предвыборное послание российскому народу и миру заключалось в том, что российские военные силы непобедимы, а страна неуязвима», — пишет профессор международных отношений и политологии Университета Торонто Орэл Браун в статье для The Globe and Mail.

Обвинив Запад в том, что он игнорирует Россию, Путин на фоне эффектных видеороликов и ярких графиков в великолепном зале метал громы и молнии: «Нас никто не слушал. Послушайте сейчас».

«Он сделал акцент на ядерном оружии, поскольку именно в этой сфере, и только в этой, Россия может притязать на статус супердержавы», — пишет Браун. Однако повышенное внимание к ядерному оружию не новость: в значительной степени это является частью российской национальной оборонной стратегии, отмечает автор.

«Отчасти оружие, на которое он обратил внимание, наглядно продемонстрировало то, что уже было известно: противоракетные комплексы не смогут отразить российскую ядерную атаку», — говорится в статье. «Впрочем, Путин сделал акцент на утверждениях о крупных прорывах в российской ракетной технологии, а также в разработке гиперзвукового оружия, в том числе ядерных крылатых ракет и подводных дронов», — отмечает автор.

Реалии таковы: Россия ввела в действие десятилетнюю военную программу стоимостью в 700 млрд долларов, и, в то время как предыдущая администрация США сделала относительно мало для модернизации ядерного арсенала, Россия быстро продвинулась вперед, констатирует Браун.

«Однако картину будущего России в долговременном периоде вряд ли можно назвать оптимистичной», — полагает он. «Учитывая, что российский ВВП — это лишь малая доля от ВВП ЕС или США, разрыв между амбициями Москвы на международной арене и ее внутренними возможностями, скорее всего, будет увеличиваться», — прогнозирует автор.

Масштабные зрелища и позерство Путина перед всем миром не смогут постоянно компенсировать серьезные проблемы внутри страны и то, что Россия не смогла стать частью современного мира. «В какой-то момент российский народ взглянет поверх экранов и увидит, что Путин — далеко не такой большой человек, как он утверждает», — говорится в статье.

Фото — The Globe and Mail