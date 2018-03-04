Единственное в своем роде кафе – в историческом центре Гюмри: видео, фото

В историческом центре Гюмри – на улице Абовяна возле кинотеатра «Октябрь» с июня будет действовать кафе, в котором будут работать и проявлять свои кулинарные способности молодые люди с инвалидностью.

Отметим, что Гюмри превращается в город без рынка труда, здесь очень много безработной молодежи, поэтому инициатива Евросоюза, Австрийского сотрудничества по развитию и Каритас Австрия имеет важное значение для города. При финансовой поддержке этих организаций осуществляется программа по переподготовке и направлению молодых людей с инвалидностью в рамках программы под названием «Первая инклюзивная пекарня и кафе».

Сегодня мы в центре «Эмили Арегак» стали свидетелями того, как молодые люди с инвалидностью пекут хлеб, готовят кулинарные блюда. Конечно, есть и молодые люди, которые занимаются деревообработкой.

В беседе с Aravot.am директор центра «Эмили Арегак» «Армянский Каритас» Тигрануи Акобян рассказала, что целью программы «Первая инклюзивная пекарня и кафе» является создание возможности для молодых людей с инвалидностью найти свое место на рынке труда: «Эта возможность была создана путем переподготовки и нашего социального бизнеса. Эта программа представляет собой социальный бизнес, где молодые люди с инвалидностью будут проходить переподготовку и начинать работать. Полученные средства мы будем тратить на потребности центра. Мы очень надеемся, что откроемся уже в июне – в самом сердце города.

Мы хотим быть в самом центре, поскольку мы покажем наши возможности. Наш девиз – дайте нам возможность, и мы покажем наши способности. Мы создаем эти возможности не только по программе «Кафе и пекарня», но и путем сотрудничества со структурами, дающими соответствующее образование, это колледжи, училища. В марте мы планируем пригласить руководство колледжей и училищ в наш центр, подписать меморандум, сделать первые шаги сотрудничества.

Нам поддержку оказывает директор Цента занятости Гюмри госпожа Адамян, с ее помощью мы покажем работодателям, что есть такие возможности, есть молодые люди, прошедшие переподготовку. Очень часто нам говорят, что возможно, такие молодые люду могут в процессе работы нанести себе вред, ранить себя чем-то, мы помогаем справиться с этими страхами».

На наше замечание о том, что работодатели не хотят брать на работу людей с инвалидностью, наша собеседница ответила: «Именно поэтому мы и станем первыми работодателями, покажем, что эти молодые люди имеют те же возможности, что и другие. В самом центре Гюмри мы станем моделью – в гигиенических условиях мы будем печь самых вкусный хлеб, варить самый вкусный кофе, мы будем гордиться этим».