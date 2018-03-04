Новые события в Парламентской ассамблее ОБСЕ

Существование института специального представитель ПА ОБСЕ по вопросам Южного Кавказа – под вопросом

В ходе зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, состоявшейся 21-24 февраля в Вене с участием азербайджанских делегатов, имел место инцидент, и специальный представитель ПА ОБСЕ по вопросам Южного Кавказа Кристиан Вигенин подал в отставку.

В беседе с «Аравот» руководитель армянской делегации в ПА ОБСЕ Эрмине Нагдалян представила некоторые подробности.

Тот факт, что Вигенин в ходе последнего визита на Южный Кавказ встретился, в том числе и со спикером НС Арцаха и талишцами, азербайджанцам, скажем так, был не по душе. На наш вопрос, возможно ли что отставка связана именно с этим, Эрмине Нагдалян ответила: «Нет. Летом 2017 года в ходе летней сессии в Минске Вигенин был избран докладчиком комитета по политическим вопросам. Получилась, что он должен будет совмещать две должности, и тогда еще был поднят вопрос о целесообразности данного факта. Тем не менее, Вигенин начал работать в качестве специального представителя ПА ОБСЕ по вопросам Южного Кавказа».

Госпожа Нагдалян отметила, что принцип, на котором настаивает армянская сторона и которая приемлема для ОБСЕ заключается в следующем: представители ПА, которые желают заниматься этим вопросом должны общаться с представителями НК.

С этим принципом согласен и Вигенин. Мы поинтересовались у госпожи Нагдалян, есть ли уже новая кандидатура? «Нет, вопрос еще не обсуждался. Полагаю, это будет в ходе летней сессии в Берлине. Очень важным будет мнение Вигенина, который в ходе заседания комитета по политическим вопросам в присутствии представителей всех стран заявил, что не считает целесообразным существование данного поста, он является докладчиком того же комитета, и его мнение будет учтено».

Мы поинтересовались также по поводу критики в адрес Минской Группы ОБСЕ, озвученной Вигенином, госпожа Нагдалян ответила: «Я бы не сказал, что эта критика была только в адрес Минской Группы. Вигенин написал, что сегодня международное сообщество концентрирует свои усилия не на разрешении конфликта, а на сохранении мира и неприменении силы. Это очень серьезный вопрос, адресованный всему международному сообществу, в нем просматривается, в том числе и озабоченность армянской стороны по поводу того, что Азербайджан продолжает вооружаться, приобретая современные виды вооружений для того, чтобы использовать их против Арцаха, и этот факт международное сообщество, в том числе и сопредседатели, не замечают».

По словам госпожи Надалян, следующий вопрос, который поднял Вигенин, насколько логично иметь специального представителя конкретно по вопросам Южного Кавказа, если у последнего весьма ограниченные полномочия: «И мы утверждаем и настаиваем на том, что если ОБСЕ хочет участвовать в процессе урегулирования, то должна общаться со всеми сторонами конфликта и не поддаваться давлению. Следовательно, позиция Азербайджана уже не способствует тому, будет ли специальный представитель и какая здесь может быть перспектива».

Эрмине Нагдалян отметила, что в этом вопросе армянская делегация проявила принципиальный подход, заявив, что если ПА ОБСЕ решит, что ее представители не должны контактировать со всеми сторонами конфликта, то будет лучше оставить вопрос сопредседателям, которым удается контактировать со всеми сторонами карабахского конфликта. Эрмине Нагдалян отметила, что если ПА хочет увеличить влияние парламентского тренда, то основой должен быть Бишкекский протокол 1994 года, призывающий к прекращению огня, он был подписан тремя сторонами, в том числе и представителями НКР. Мы попросили главу армянской делегации рассказать об инциденте, имевшем место в ходе сессии с участием азербайджанских делегатов. «Инцидента не было. Член азербайджанской делегации, депутат их парламента Азай Гулиев пытался оправдаться. Наш подход заключается в следующем: сегодня поднимать вопрос о том, что НКР является непризнанным государством, и не нужно иметь дело с его парламентом, уже устаревший подход. В 1994-95гг. именно Азербайджан подписал соглашение о перемирии, под которым была поставлена подпись глав парламентов РА и НКР, тогда и была признана НКР. Так что, это уже ушедший поезд».

На вопрос, выразили ли азербайджанские делегаты свое недовольство, заявив, что члены армянской делегации не могут использовать термин НКР, поскольку это международно непризнанное государство, госпожа Нагдалян ответила: «Из-за использования термина НК они не могут кого-либо обвинять, поскольку НК или нагорно-карабахский конфликт – это лексикон Минской Группы ОБСЕ. Они не этот вопрос поднимали, а говорили, зачем спецпредставитель должен встречаться с представителями НК. Или же, если они хотят встретиться с представителями НК, то должны получить согласие Азербайджана. Это принципиальная позиция, и она существовала и в прошлом тоже. Кристиану Вигенину мы представили все, в качестве нашего предусловия, наше видение деятельности, которую может осуществлять спецпредставитель. Наши договоренности также предусматривают, что специальный представитель в ходе визитов в регион должен проводить встречи с представителями НС НКР. Таков наш принцип. Дискуссия касается именно этого. Если речь идет об обвинениях, то Азай Гулиев сам оправдывался, оправдывал Ильхама Алиева, заявив, что их президент так не выражался». Добавим, что для того, чтобы оправдать Ильхама Алиева Гулиев даже заявил, что он из Сюника и не может вернуться на свою родину.

Татев АРУТЮНЯН

Газета «Аравот»

28.02.2018г