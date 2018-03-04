Посол ЕС Петр Свитальский уверен: «Программа, осуществляемая в Севане, обеспечит наилучший результат и способствует развитию всего марза»

В общине Севан стартовала программа «ЕС – для Севана, площадка для развития бизнеса и инноваций МСП» при софинансировании ЕС. Для участия в презентации программы в Севан 2 марта прибыли руководитель делегации ЕС в Армении, Чрезвычайный и Полномочный посол Петр Свитальский, министр территориального управления и развития РА Давид Локян, заместители министров Вараздат Карапетян, Карен Исаханян, губернатор Гегаркуника Карен Ботоян, представители Торгово-промышленной палаты Гегаркуника, партнеры программы. Цель программы – путем всестороннего влияния на занятости, стабильность, безопасность и качественный рост рынка труда способствовать стабильному экономическому росту в общине и во всем регионе. Со слов руководителя программы Артема Григоряна, в центре работ двухлетней программы будет превалировать преобразование общины Севан, превращение ее в финансово независимую, экономически стабильную, социально обеспеченную общину.

Посол ЕС Петр Свитальский, который впервые посетил Севан, особо поздравил общину в лице ее руководителя Саргиса Мурадяна, за представленную им удачную и конкурентоспособную программу «Руководители общины во имя экономического развития».

«Для Европейского Союза очень важно способствовать экономическому росту Армении, и в то же время приоритетным является начало такого роста с марзов. МСП должны стать движущей силой экономического роста. Эта программа нацелена именно на это: любая инициатива, которая помогает молодому предпринимателю, начинающему руководителю предприятия, очень важна и приветствуема. Я уверен, что программа обеспечит наилучший результат и будет способствовать развитию всего региона. Продолжаю считать, что важно обеспечить устранение всех препятствий для гладкой работы МСП», – сказал господин Свитальский. Руководитель делегации ЕС в Армении в своем выступлении поблагодарил министра территориального управления и развития господина Локяна за активное участие в работах «Восточного партнерства», результаты которого очевидны и воодушевляют.

Программа, осуществляемая посредством бизнес-центра, обещает достижение зримого результата, так как приоритетным выбран ряд важных направлений – предоставление физических инфраструктур бизнес-общине, сотрудничество и усиление связей, консультативную и техническую помощь предпринимателям и соискателям работы. Как отметил в своем выступлении министр территориального управления и развития, важно иметь центр такого типа, где каждый день будут давать знания, советы, оказывать поддержку. «Это по своим масштабам больше, чем мы могли представить. Для Гегаркуникского марза это будет инкубатором, где каждый день будут разрабатываться и распространяться идеи. Начало лучшей программы уже объявлено, в результате чего община должна стать экономически активным игроком, движущей силой, развивающей территорию. Стартующая программа является наилучшим результатом командной работы, и этот инструмент должен распространяться и в других общинах марза», – отметил господин Локян.

Министр в своем выступлении представил программы, осуществляемые министерством, в основу которых заложена констатация роста экономического развития общин.

«Государство готово поддержать общины и направить финансовые средства на осуществление программ», – заверил министр.

Руководитель Севанской общины Саргис Мурадян в своем выступлении отметил важность осуществления этой и подобных программ, которые послужат на пользу не только общины Севан, но и всего региона. «Я уверен, что это будет наилучшей площадкой для бизнес-среды. Сегодня мы объявляем о старте такой очень важной программы и пользуясь случаем, я хочу поблагодарить Евросоюз – в лице руководителя делегации ЕС в Армении Петра Свитальского, Министерство территориального управления и развития Давида Локяна, все те структуры и те лица, которые способствовали тому, чтобы эта программа из идеи превратилась в конкретное дело. Эта программа будет служить своей цели, и результаты не заставят себя ждать», – сказал руководитель общины Севан.

Благодаря строительству бизнес-центра, являющегося осевым в программе «ЕС для Севана: площадка для развития бизнеса и инноваций МСП», включающему в себя 15 общих зон для предпринимателей, конференц-залы для рабочих встреч по инновациям, информационные и консультационные центры, будут проводиться семинары и тренинги по развитию бизнеса, в частности, по деловому и стратегическому планированию, локализации инноваций, устанавливаться рыночные связи, вырабатываться импортно-экспортные направления.

Специалисты центра окажут помощь инновациям, поддержат усилению финансовых и рыночных связей в сфере бизнеса, ищущим работу в Севанском регионе путем профессиональной переподготовки предоставят возможность быть конкурентоспособными на рынке труда, в то же время будут содействовать в вопросе устройства на работу. Руководитель программы Артем Григорян, представив содержание программы, ее направления, отметил и те результаты, которые ожидают получить после завершения программы.

А. ГУКАСЯН