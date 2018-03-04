В Госслужбе безопасности продуктов питания обсудили проблемы соблюдения закона производителями мясной продукции

Сотрудники Государственной службы безопасности продуктов питания Минсельхоза Армении и представители крупных компаний по производству мясной продукции вчера 3 марта обсудили вопросы, касающиеся маркировки товарных знаков в соответствии с законодательством РА и исключения случаев нарушения в данной сфере.

Как сообщает пресс-центр Госслужбы безопасности продуктов питания, как в ходе проведенных ведомством проверок, так и согласно результатам экспертиз Центра эколого-ноосферных исследований, в некоторых видах мясной продукции были обнаружены несоответствия товарных знаков с составом продукции.

Начальник инспекции безопасности и контроля качества продуктов питания Госслужбы безопасности продуктов питания Ваге Даниелян, сославшись на технические регламенты Евразийского экономического союза, представил особенности маркировки продукции в данной сфере и призвал производителей предоставлять полноценную информацию обо всех используемых ингредиентах. От представителей хозяйствующих субъектов потребовали провести экспертизу всего используемого ими для производства мясной продукции сырья.

«Вы сами должны проводить экспертизу используемого вами сырья или же требовать от поставщика результатов экспертизы партии продукции. Если ингредиенты вашей продукции не будут соответствовать маркировке товара, то мы потребуем приостановить реализацию продукта и внести соответствующие изменения», – отметил он.

Отмечается, что представителям хозяйствующих субъектов было поручено в кратчайшие сроки приобрести новые ярлыки, соответствующие требованиям законодательства.