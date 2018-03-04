Мэр Еревана: Пятилетняя программа развития Еревана составлена с учетом предложений и замечаний наших жителей

Мэр Еревана Тарон Маргарян провел рабочее совещание с участием начальников управлений внешних связей, транспорта и организационного управления аппарата мэрии, в рамках которого ответственные лица сфер доложили мэру Тарону Маргаряну о работах, выполненных в 2017 году и намеченных на 2018 год. На совещании присутствовали также советники мэра, курирующие вышеперечисленные сферы.

Представив свои замечания, перед ответственными лицами мэр поставил конкретную задачу — с той же последовательностью продолжать реализовывать все те программы, которые включены в программу развития Еревана 2018 года.

«Пятилетняя программа развития Еревана должна быть нашим рабочим документом и руководством, поскольку она была составлена с учетом предложений и замечаний наших жителей и направлена на решение приоритетных для них задач.

Принимая во внимание объем, проделанной нашей командой работ за последние годы, сегодня наши сограждане ожидают от нас большего, поскольку уже убедились в том, что для Еревана и уюта ереванцев наша команда может и сделает все возможное. Это очень высокая оценка, и мы обязаны оправдать ожидания наших сограждан», — подчеркнул мэр столицы.

В завершение встречи своим советникам мэр Еревана еще раз поручил держать под постоянным контролем работы тех сфер, которые они курируют. Тарон Маргарян выразил уверенность в том, что ежедневной и преданной работой аппарат сможет осуществить обещанные ереванцам программы.

Пресс-служба Мэрии Еревана