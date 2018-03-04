Тарон Маргарян подчеркнул особую важность улучшения позиции Еревана в рейтинге «Doing Business»

Мэр Еревана Тарон Маргарян провел рабочее совещание с участием начальников управления архитектуры и градостроительства, а также отдела регулирования градостроительной деятельности и директора ЗАО «Ереванпроект». На совещании присутствовали также куратор сфер архитектуры и градостроительства, главный архитектор Еревана Тигран Барсегян и советник мэра Ваагн Вермишян.

В ходе совещания ответственные лица сфер доложили мэру Тарону Маргаряну о работах, выполненных в 2017 году и намеченных на 2018 год.

В целом положительно оценивая проделанную управлениями работу, мэр Тарон Маргарян представил свои замечания.

«Необходимо представить интересные предложения, чтобы построить город. Важно также, чтобы они были гармоничны со средой. Как специалисты сферы вы должны диктовать те требования, которые необходимы для должной презентации архитектурного облика столицы. Эта та сфера, которая играет важную роль в формировании удобной среды, становясь частью истории Еревана. Очень важно, чтобы мы активно сотрудничали с соответствующими специалистами из наших городов-партнеров, что предоставит возможность применять лучший и успешный опыт в Ереване»,-подчеркнул мэр столицы.

Мэр Тарон Маргарян подчеркнул также особую важность улучшения позиции Еревана в рейтинге «Doing Business» и реализации инвестиционных программ.

«Мы должны активизировать работы таких сфер городского хозяйства, результаты которых непосредственно связаны с улучшением позиции в рейтинге «Doing Business». С 2016 года мы начали осуществлять программу по упрощению процесса и сокращению сроков предоставления градостроительных документов и разрешений на строительство. Все это проводится в рамках программы мероприятий по улучшению бизнес-среды в Ереване. Однако, должны также отметить, что среди общественности наблюдается недостаточная осведомленность.

Следовательно в этом направлении должны быть предприняты конкретные шаги. Граждане и предприниматели должны быть осведомлены об упрощении процедур по предоставлению градостроительных документов и быть уверенными в том, что обратившись к нам, они получат полную информацию»,-подчеркнул Тарон Маргарян.

Пресс-служба Мэрии Еревана