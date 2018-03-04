Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 13:59 | Март 4 2018
13:59 | Март 4 2018

Арам Акобян пополнил ряды гроссмейстеров Армении

Арам Акобян пополнил ряды гроссмейстеров Армении

На завершившемся в Москве шахматном фестивале «Аэрофлот Опен» 17-летний Арам Акобян из Армении провел матчи с соперниками, имевшими гораздо более высокий рейтинг. В турнире в группе «А» (сильнейшие) наш шахматист одержал одну победу и восемь партий сыграл вничью.

Будучи среди 92 участников по набранным коэффициентам только 71-ым, Акобян занял 21-е место, на 19 пунктов улучшив личный рейтинг.

В Москве Арам в третий раз выполнил гроссмейстерскую норму. Высокое звание Акобяну будет присвоено на заседании президиума ФИДЕ, которое состоится в апреле текущего года.

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Рубрики: Спорт

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