Арам Акобян пополнил ряды гроссмейстеров Армении

На завершившемся в Москве шахматном фестивале «Аэрофлот Опен» 17-летний Арам Акобян из Армении провел матчи с соперниками, имевшими гораздо более высокий рейтинг. В турнире в группе «А» (сильнейшие) наш шахматист одержал одну победу и восемь партий сыграл вничью.

Будучи среди 92 участников по набранным коэффициентам только 71-ым, Акобян занял 21-е место, на 19 пунктов улучшив личный рейтинг.

В Москве Арам в третий раз выполнил гроссмейстерскую норму. Высокое звание Акобяну будет присвоено на заседании президиума ФИДЕ, которое состоится в апреле текущего года.