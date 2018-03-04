Италия перед выборами — в ожидании сокрушительной победы правых и левых популистов

Deutsche Welle. Италия, согласно опросам общественного мнения, стоит на пороге сокрушительной победы популистов — как левых, так и правых. Больше всего голосов — около 30% — по итогам парламентских выборов, которые пройдут в воскресенье, 4 марта, вероятно, получит использующее скорее левые лозунги протестное движение «Пять звезд». Девять лет назад его основал комик и блогер Беппе Грилло, а на выборы ведет кандидат в премьер-министры 31-летний Луиджи ди Майо, у которого нет высшего образования.

Италия: партийный ландшафт перед выборами

«Пять звезд» позиционирует себя в качестве движения, выступающего против истеблишмента. Его лидеры обещают социальные льготы, скептически относятся к ЕС и критически рассматривают прием Италией беженцев и мигрантов.

«Я считаю, что наша политическая сила станет самой сильной и сформирует правительство», — демонстрируя уверенность в своих силах, заявил Луиджи ди Майо в беседе с DW.

«Европейские государства осознают, что настоящая угроза исходит от Мари Ле Пен и «Альтернативы для Германии». Мы не такие, мы находимся на левом политическом фланге, мы сражаемся с Сальвини и его «Лигой Севера», — поясняет ди Майо. Кандидат на пост премьера от «Пяти звезд» называет правых популистов из «Лиги Севера» и их лидера Маттео Сальвини, известного резкими высказываниями в адрес эмигрантов, самыми главными противниками на этих выборах. Сальвини с лозунгом «Италия в первую очередь» заключил союз с консерваторами из Forza Italia («Вперед, Италия») Сильвио Берлускони и с национал-консервативной партией «Братья Италии».

Ожидается, что этот блок правых популистов и национал-консерваторов станет самой сильной фракцией в новом парламенте, социологи ему сулят 38 процентов голосов. Третий и, судя по всему, самый малочисленный лагерь (22%) — социал-демократы, которые входят в нынешнюю правящую коалицию.

Ведущие партии против новой коалиции

Все три ведущие политические силы: «Пять звезд», блок консерваторов и правых популистов, социал-демократы, исключили создание коалиционного правительства. Поэтому самой большой загадкой для итальянских избирателей остается то, каким же образом должен быть сформирован новый кабинет. По выражению эксперта по Италии Лутца Клинкхаммера (Lutz Klinkhammer), крайне сложное избирательное право здесь вовсе не помощник.

«Эти три политические силы, по всей вероятности, будут в парламенте блокировать действия друг друга, — заявил в интервью DW Клинкхаммер, являющийся замдиректора Германского исторического института в Риме. — Это может привести к тому, что у власти будет временно исполняющее обязанности правительство, которое очень быстро попытается провести через парламент новый избирательный закон, а затем объявить новые выборы».

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предупредил, что нужно готовиться к «худшему сценарию» в Италии, то есть к парламенту, который будет неспособен принимать решения. Комментарии Юнкера временно подняли стоимость рефинансирования огромного итальянского госдолга.

Рынки нервничают, а система нестабильна, так как экономика Италии растет медленно, а банковский сектор уязвим для кризисов. Однако о том, как сократить государственный долг, достигший 130 процентов ВВП, едва ли говорится в ходе нынешней избирательной кампании. «Все это обещают, но ни у кого нет рецепта», — констатирует в интервью DW профессор экономики из Сиены Руджеро Бертелли.

Возвращение Берлускони

Для бывшего премьер-министра Италии 81-летнего Сильвио Берлускони эти выборы могут стать триумфальным возвращением. Берлускони больше не может занимать политические посты, поскольку был осужден за налоговое мошенничество. Тем не менее он контролирует блок правопопулистких и консервативных партий, который возглавляет его Forza Italia.

Все скандалы прошлого — так называемые вечеринки «бунга-бунга», проводившиеся на его вилле, «дело Руби» или сомнительный бизнес с бывшими диктаторами — не смогли нанести серьезного ущерба медиамагнату и миллиардеру.

«Часть правительства и некоторые институты власти атаковали меня посредством грязных и ложных оскорблений. Но люди понимают, что эти разговоры о «бунга-бунга» вечеринках и т.д. были ложью, изобретенной заинтересованными сторонами для устранения политического противника», — подчеркнул Сильвио Берлускони в одном из недавних телеинтервью.

Эта роль жертвы, которую выбрал для себя вечно улыбающийся миллиардер, благосклонно воспринимается многими избирателями. Партия Forza Italia по опросам набирает 16% голосов, оставаясь является влиятельной силой в лагере правых. Берлускони не боится контактов ни с правыми популистами, ни с национал-консерваторами.

Он твердо исходит из того, что выбранный им премьер-министр возглавит следующее правительство Италии. При этом Берлускони обещает избирателям снижение налогов и решение проблемы занятости для безработной молодежи. Откуда он возьмет на это деньги, экс-премьер не говорит.

Проблемы Италии не исчезнут и после выборов

Мэр Палермо Леолука Орландо весьма скептически относится к вероятному успеху на парламентских выборах как лево- так и правопопулистских и протестных партий. На бедном юге Италии итог голосования, пожалуй, предрешен, предполагает Леолука Орландо. У его партии, леволиберальной «Италии ценностей», скромные шансы, признал мэр в беседе с DW.

«Я думаю, что все популисты подвержены риску, который я бы назвал «мафия». Популисты не знакомы с управлением, и на них можно негативно повлиять», — продолжает мэр сицилийского города, который всю жизнь боролся с мафией. Он не утверждает, что Сильвио Берлускони — мафиози, но указывает, что политический климат просто меняется. «Я лишь говорю, что культура Берлускони — это именно то, что нужно мафии», — добавляет Орландо.

Италия не сразу после выборов в парламент погрузится в хаос или экономически рухнет, она остается третьей экономикой еврозоны. «И это вряд ли изменится даже после выборов. Проблемы, которые выходят на поверхность, носят средне- и долгосрочный характер. Речь идет об инвестициях, о том, что у нового поколения здесь нет перспектив, и поэтому многие молодые итальянцы, особенно хорошо образованные уезжают за границу», — заключил Лутц Клинкхаммер из Германского исторического института в Риме.

Фото — Deutsche Welle