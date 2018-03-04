Президент Серж Саргсян принял избранного Президента Армена Саргсяна: видео

Президент Серж Саргсян принял избранного 2 марта Национальным Собранием на пост Президента Республики Армена Саргсяна, который, согласно Конституции, вступит в должность в день завершения полномочий предыдущего Президента Республики.

Серж Саргсян поздравил Армена Саргсяна с избранием на пост Президента Республики, пожелал успехов и выразил уверенность, что для Армении предстоящие годы будут годами наилучших достижений.

«Уважаемый господин Саргсян, сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Президента Республики Армения. Это, несомненно важное событие в жизни нашего народа и государства и, конечно, очень важная веха на пути становления парламентской демократии. Уверен, что Вы наилучшим образом будете исполнять обязанности Президента Республики Армения.

Внимательно следя за это время за Вашими встречами, я просто уверен, что всё будет хорошо. До Вашего вступления в должность осталось сорок дней. В течение этих сорока дней Вы можете полностью полагаться на содействие должностных лиц моего аппарата, всех наших государственных структур и пользоваться этим временем так, как пожелаете, потому что эти трудные и почётные обязанности выполняются во благо нашего народа. Ещё раз сердечно поздравляю Вас», — сказал Президент Серж Саргсян.

Избранный Президент Республики Армен Саргсян выразил благодарность Президенту Сержу Саргсяну за поздравление и добрые пожелания.

«Господин Президент, вновь позвольте выразить Вам благодарность за Ваши добрые и устремлённые в будущее нашего Отечества слова. Конечно, как Вы отметили, перед избранием у меня было время не только подумать, но также действовать, встречаться с нашими соотечественниками в разных странах, начиная от родины – Армении, родного Арцаха, встречаться и с руководством, и с отдельными личностями, разными партиями и структурами Диаспоры. Завершив эти встречи и сегодня будучи избранным следующим президентом Республики Армения, позвольте прежде всего сказать Вам слова благодарности как третьему президенту Республики Армения, как национальному герою и лидеру, который тридцать лет своей жизни подарил своему народу, своей родине, начиная от борьбы за освобождение Арцаха по сей день. И позвольте также выразить мою благодарность особенно за ту конструктивную работу в годы Вашего президентства, которую Вы выполнили. Это, господин Президент, я говорю, как простой гражданин Армении и человек, который, по крайней мере в последние полтора месяца, встречаясь с отдельными соотечественниками, слышал эти слова из их уст. Конечно, достойно высокой оценки Ваше видение и изменения, которые происходят в нашей Родине – переход к новой, парламентской республике, который открывает новые двери для укрепления демократии.

Несомненно, членство Армении в Евразийском экономическом союзе, намного более глубокие отношения и договорённости Армении с Евросоюзом, участие в новых многочисленных международных структурах и вообще новые позитивные изменения, происходящие в экономике, дают основание с уверенностью смотреть в будущее и внушают мне большой оптимизм, что будущие годы, по крайней мере семь лет, которые я должен служить в качестве Президента Республики, будут годами активной работы.

Господин Президент, как я говорил и Вам, и многим коллегам, я готов полностью посвятить себя этому делу в границах президентской деятельности, предусмотренных Конституцией, всем сердцем, душой и вкладывая свой опыт и знания в это очень важное дело. Дело, которое в действительности также является продолжением лет первого, второго и Вашего президентства», — сказал избранный Президент Армен Саргсян.

Пресс-служба Президента Армении