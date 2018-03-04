Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 11:35 | Март 4 2018
11:35 | Март 4 2018

Крупный пожар возле гостиницы «Метрополь» в Ереване: фото

Крупный пожар возле гостиницы «Метрополь» в Ереване: фото

Вчера 3 марта в 05:33 МЧС Армении получил сигнал о пожаре вблизи расположенной по адресу пр.Маштоца 2/2 гостиницы «Метрополь» в Ереване, в недействующем магазине подземного перехода.

На место происшествия прибыли два боевых расчета. Но был объявлен уровень сложности пожара «бис 1», после чего прибыли еще три боевых расчета пожарников.

Выяснилось, что в расположенных в подземке недействующих торговых павильонах произошло возгорание бытового мусора на территории примерно в 200 кв. метров.

Пожар был изолирован в 06:06, потушен полностью в 06:18.

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Рубрики: Происшествия, Столица

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