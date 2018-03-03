Угрозы Алиева о «захвате» Еревана и Зангезура и «оперативность» посредников

Последствия адресованных «сторонам» традиционно «уравновешенных» призывов

С завидной «оперативностью» отреагировали страны-сопредседатели Минской Группы ОБСЕ на угрозы Алиева: Россия – спустя неделю, Франция – через 12 дней, а США – через 19. Напомним, что 8 февраля, выступая на съезде партии «Ени Азербайджан», президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил: «Ереван, Зангезур историческая земля азербайджанцев, и они должны вернуться на эти исторические земли. Это наша политическая и стратегическая цель, и мы должны постепенно приближаться к ней».

Спустя три дня после угроз Алиева сопредседатели Минской Группы ОБСЕ распространили заявление, в котором подвели итоги визита в регион, а также прокомментировали слова президента Азербайджана, но безадресно — в общих фразах. Как следует из сообщения, сопредседатели заявили о глубокой обеспокоенности касательно гибели людей на линии соприкосновения в последнее время. Они призвали стороны осуществить дополнительные шаги для снижения напряженности, как это было согласовано в Женеве, и соблюдать режим прекращения огня, а также не делать подстрекательских заявлений и не предпринимать провокационных действий. Сопредседатели приветствовали намерение сторон продолжить интенсивные переговоры с учетом нынешнего избирательного периода.

Не менее интересным был и подход Москвы. 15 февраля на еженедельном брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление президента Азербайджана: можно предположить, что если бы на брифинге не прозвучало вопроса об этом, Москва отдельного заявления о территориальных претензиях Азербайджана к Армении не сделала бы. Отвечая на вопрос, как Россия – страна-сопредседатель Минской Группы ОБСЕ относится к недавнему заявлению президента Азербайджана Ильхама Алиева о «возврате Еревана и Зангезура», Захарова сказала. «В Москве, разумеется, видели выступление президента Азербайджана на съезде правящей партии. Прекрасно знаем, что отношения Азербайджана с соседней Арменией крайне напряженные, и упомянутые высказывания снижению напряженности явно не способствуют».

Однако, в Баку, игнорируя призыв сопредседателей и оценку МИД РФ продолжили военную риторику. «Две вооруженные армии стоят друг против друга на линии фронта, не исключено возобновление войны в любой момент», — заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов. Здесь важно, когда именно это было сказано – по итогам встречи со специальным посланником Евросоюза по кризису на Южном Кавказе и в Грузии Тойво Клааром. «Вместо того, чтобы заниматься расследованием последствий нагорно-карабахского конфликта, было бы лучше, если международные структуры, приложили усилия для полного решения конфликта, занялись коренным устранением причин его возникновения», — заявил Гасанов.

Через 12 дней после угроз со стороны Алиева другая страна-сопредседатель Минской Группы ОБСЕ – Франция прокомментировала заявление президента Азербайджана. В ответ на вопрос о позиции Франции относительно подобных высказываний, которые не только противоречат принципам Минской группы ОБСЕ, членом которой является Франция, но и угрожают Армении, в МИД Франции отметили: «Мы настоятельно призываем стороны конфликта добросовестно работать в этом направлении, в частности, воздерживаться от любых заявлений или действий, которые могут усугубить напряженность».

Ну а комментарий официального Вашингтона можно считать «рекордсменом» по части «оперативности». 27 февраля радиостанция «Азатутюн» направила запрос в посольство США в Ереване, попросив представить позицию официального Вашингтона в связи с нашумевшим заявлением Ильхама Алиева, и ответить, не осложняет ли подобное заявление ход переговоров по карабахскому урегулированию и не обостряет ли ситуацию. «США придерживаются заявления Минской группы ОБСЕ от 11 февраля, которое призывает стороны воздерживаться от подстрекательских заявлений и провокационных действий. США также призывают стороны уважать достигнутые на саммите в Женеве в 2017 году соглашения об активизации переговорного процесса и принятии дополнительных мер для снижения напряженности на линии соприкосновения».

Каким будет результат традиционных «уравновешенных» заявлений Алиева и министра обороны Азербайджана в ответ на угрозы Алиева и министра обороны Азербайджана, покажет время.

Но и сейчас позиция Баку очевидна. После совместного заявления посредников, а также отдельных комментариев стран-сопредседателей азербайджанские власти заявили о готовности активно продолжить переговорный процесс. «На полях» 37-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что Баку не исключает проведение встречи президентов Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху после выборов в обоих государствах: «Когда мы в последний раз говорили с сопредседателями, мы учли предвыборные настроения в Армении и Азербайджане и договорились вернуться, как только завершиться этот эмоциональный фон с выборами, с тем, чтобы продолжить обсуждение. Есть интересные идеи и наработки, которые уже были обговорены на встрече между министрами в Кракове и до этого в Вене. Так что мы полны энтузиазма и желания активно продолжать переговорный процесс, к чему нас призывают сопредседатели, говоря об интенсификации переговоров».

Более того, Мамедъяров подчеркнул, что для Баку в настоящий момент не существует альтернативы политическому урегулирования проблемы Нагорного Карабаха. «Пока дипломаты не устали, надо еще больше интенсифицировать этот процесс, потому что все знают, по какому пути надо идти, чтобы войска вернулись в казармы, люди вернулись в свои дома и воцарился мир. Мы хотим добиться решения всех проблем через сотрудничество и, таким образом, мы бы сдвинули этот неприятный процесс с места», — добавил он.

Однако, параллельно с этим заявлением из Баку на днях прозвучали и милитаристские заявления тоже. На заседании конгресса азербайджанцев Европы в Амстердаме помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, в частности, пообещал «за короткое время освободить азербайджанские земли от оккупации». «В настоящее время армия Азербайджана оснащена с технической точки зрения, считается армией с высоким уровнем боеготовности. Если сегодня нам не будут мешать или мы придем к выводу, что армяне не освободят азербайджанские земли, за короткое время — одну неделю, в течение одного месяца мы способны освободить наши земли от оккупации».

Азербайджан, предъявляющий Армении территориальные претензии, на встречах с европейскими чиновникам, угрожающий «за неделю, за месяц вернуть Карабах», одновременно озвучивает лживые заверения о том, что, якобы, настроен на проведение интенсивных переговоров с целью политического урегулирования конфликта. А не является ли подобная политика Баку результатом «уравновешенного» подхода стран-сопредседателей и призывов, адресованных «сторонам»?

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»,

01.03.2018г