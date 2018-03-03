Двое армян избраны членами Верховного суда штата Калифорния

Два представителя Ассоциации армянских адвокатов в Калифорнии избраны судьями Верховного суда штата, передает агентство Русарминфо.

«Микаэл Амерян из Лос-Анджелеса и Арменуи Ашванян из Глендейла избраны в Верховный суд Калифорнии. Информация об их избрании опубликована на сайте губернатора штата Калифорния», — сообщается на сайте губернатора Калифорнии Джерри Брауна.

Отмечается, что 43-летний Микаэл Амерян с 2003 года занимал должность заместителя городского адвоката в прокуратуре Лос-Анджелеса, а 46-летняя Арменуи Ашванян является доцентом юридического колледжа Университета Глендейла, которая с 2005 года занимала должность заместителя окружного прокурора Лос-Анджелеса.