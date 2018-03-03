НАТО — о воинственных заявлениях Путина: «неприемлемо и контрпродуктивно»

Deutsche Welle. В НАТО расценили заявление российского президента Владимира Путина об испытаниях нового вооружения как угрозу странам-членам альянса. «Российские заявления, угрожающие сделать мишенью союзников (по НАТО — Ред.), неприемлемы и контрпродуктивны», — заявила пресс-секретарь НАТО Оана Ландеску в ответ на запрос корреспондента DW.

В НАТО неоднократно давали понять, что ее система противоракетной обороны предназначена для защиты от угроз, исходящих от стран за пределами евроатлантического региона, она «не спроецирована и не направлена против России», подчеркнула представитель Альянса. «Мы не хотим новой холодной войны или новой гонки вооружений. Все наши союзники поддерживают соглашения о контроле вооружений, которые создают доверие и уверенность на благо всех», — отметила Ландеску.

Она также заявила, что альянс продолжает работу по повышению предсказуемости и прозрачности в военной сфере, в том числе в рамках Совета НАТО-Россия. При этом НАТО придерживается подхода в отношениях с Россией, подразумевающего «прочное сдерживание и защиту в комбинации с содержательным диалогом», напомнила Ландеску, добавив, что «мы намерены добиться успеха на обоих направлениях». По ее словам, это делается в ответ на «агрессивные действия России в Украине и продолжающееся наращивание военной мощи в Баренцевом море и Средиземноморье».

Выступая с ежегодным посланием к Федеральному собранию в четверг, 1 марта, Путин сообщил о начале испытаний нового ракетного комплекса «Сармат». По его словам, новая межконтинентальная баллистическая ракета не имеет ограничений по дальности полета и будет оснащена широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковых, а также «самыми современными системами преодоления противоракетной обороны».