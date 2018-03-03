Президент Трамп продлил санкции против России еще на год

Голос Америки. Президент Дональд Трамп в пятницу продлил санкции в отношении России, введенные из-за вмешательства в конфликт в Украине, еще на год.

В сообщении пресс-службы Белого дома подчеркивается, что «действия и политика, проводимая властями Российской Федерации, включая целенаправленную аннексию Крыма и использование силы в Украине, продолжают подрывать демократические процессы и институты в Украине, угрожать миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности» это страны.

Напомним, распоряжение о введении первого раунда санкций в отношении России было подписано президентом Бараком Обамой 6 марта 2014 года на основании Акта о международной чрезвычайной ситуации, предоставляющего главе Белого дома право предпринимать необходимые меры в связи «с необычной или чрезвычайной угрозой национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов».

В исполнительном распоряжении президента Обама заявил, что российское вмешательство в события в Украине и силовой захват Крыма в Вашингтоне расценивают, как «чрезвычайную ситуацию национального масштаба».

После этого, только в 2014 года, Барак Обама подписал еще три испольнительных распоряжения, связанных с ситуацией в Украине.

Продлив в пятницу действие этого документа еще на год, на срок до 6 марта 2019 года, президент Трамп счел нужным пояснить, что «действия и политика», проводимая российскими властями в отношении Украины, по-прежнему расцениваются, как «необычная чрезвычайная угроза национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов».

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