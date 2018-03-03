Галуст Саакян: «Я не думаю, что армянский народ чем-то недоволен»

«Я не думаю, что армянский народ чем-то недоволен», – заявил вчера в беседе с журналистами в парламенте бывший спикер НС РА, ныне депутат фракции РПА Галуст Саакян. «Армянский народ всего лишь хочет очень хорошо жить и, думаю, что все те действия, которые произойдут в ближайшее время, будут посвящены именно этому», – сказал он, добавив, что власти, народ и политические партии должны объединить свои усилия.

Журналисты вновь спросили, действительно ли Серж Саргсян является единственно незаменимым человеком, который должен продолжать руководить Арменией, теперь уже на посту премьер-министра? Напомним, что Галуст Саакян первым из членов РПА начал говорить о незаменимости Сержа Саргсяна, как руководителя. Он сказал, что и сейчас придерживается того же мнения: «Я считаю, что в данный момент достоин Серж Саргсян».

«Никогда не думайте, что власти для того существуют, чтобы открывать для народа самую четкую дорогу. Сам народ открывает свой четкий путь», — добавил Галуст Саакян, отметив, что каждый народ достоин своих лидеров.

На вопрос одного из журналистов, почему народ должен быть доволен властями, Галуст Саакян ответил: «Народ может быть доволен тем, что независим. Каждый народ, если он независим, независимо от того, какие отношения, путь народа этот. Если народ не может оценить независимость, это другой вопрос. Народу для того, чтобы сделать страну более крепкой путем независимости, надо пройти длинный путь».

Журналист заметил, что народ независим, но беден. Галуст Саакян предложил отложить бедность в сторону. Он начал поучать журналиста: «Вы должны уметь много читать, чтобы понять, что независимость одно дело, бедность – другое дело, богатство – иное. Тот народ, если не идет путем независимости, он вообще оказывается народом вне мировых масштабов и основных дорог человечества».

Журналист продолжил, почему тогда власть гоняется за богатством? Галуст Саакян ответил: «Если есть такие люди, их должны критиковать – и вы, и другие, все. Но это не имеет отношения к независимости».