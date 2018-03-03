Карен Карапетян направился в Гюмри с вокзала Еревана на новом электропоезде

Премьер-министр Армении Карен Карапетян с рабочим визитом направился в город Гюмри с железнодорожного вокзала Еревана – на новом электропоезде ЭП2Д, начинающем обслуживать рейс по маршруту Ереван-Гюмри-Ереван.

Об этом сообщает пресс-служба Правительства Армении.

Согласно информации, Карен Карапетян ознакомился с условиями в электропоезде, его возможностями и приветствовал решение ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» относительно эксплуатации ЭП2Д в Армении.

Новый электропоезд ЭП2Д приобретен недавно ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» у российского производителя – компании «Трансмашхолдинг».

Премьеру Карену Карапетяну было доложено, что с 4 марта с.г. новый электропоезд будет курсировать еженедельно по пятницам, субботам и воскресеньям в формате экспресса, без промежуточных остановок. Новый состав курсирует дважды в день: в 10:00 отправляется из Еревана в Гюмри, в 16:55 – в обратном направлении. Время следования электропоезда составит 1 час 59 минут.

Оставшиеся ежедневные рейсы Ереван-Гюмри-Ереван пока обслуживаются старым подвижным составом.

При этом 4 и 8-11 марта проезд будет бесплатным. После этого стоимость билета в одном направлении составит 2,5 тыс драмов.

Указывается также, что электропоезд ЭП2Д полностью соответствует всем требованиям, предъявляемым к безопасности пассажирских перевозок. Для Армении выбрана 2-вагонная модификация электропоезда, которая наиболее удобна для пассажироперевозок в республике.