Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 17:03 | Март 3 2018
17:03 | Март 3 2018

У Верховной Рады в Киеве задержаны 100 человек после столкновений с полицией

У Верховной Рады в Киеве задержаны 100 человек после столкновений с полицией

Deutsche Welle. В палаточном лагере у здания Верховной рады Украины задержаны 100 человек. Об этом заявили в субботу, 3 марта, в пресс-службе Национальной полиции Украины. В палаточном городке проводились следственные мероприятия, связанные с нападением на полицейских во время столкновений у Рады 27 февраля, отметил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Протестующие оказали полиции сопротивление, в итоге стражи порядка демонтировали палаточный городок. Крищенко также заявил, что в лагере найдены девять гранат, пять дымовых мин и бутылки с зажигательной смесью.

Палаточный лагерь у Верховной рады Украины появился осенью 2017 года во время акций протеста за реформы и борьбу с коррупцией. Одним из их организаторов стал экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого впоследствии задержали и выслали в Польшу.

В июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства. А госпогранслужба Украины запретила Саакашвили въезжать в страну в течение трех лет.

Фото — Deutsche Welle

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Рубрики: Международные

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