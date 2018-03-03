«Позиция России по вопросу Нагорного Карабаха не изменилась»: Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вчера не ответила на вопрос об отношении России к возможности возвращения Степанакерта за стол переговоров.

«Наша позиция по вопросу Нагорного Карабаха хорошо известна, она не изменилась», – сказала Захарова в ответ на вышеупомянутый вопрос журналиста.

Захарова отметила, что эта позиция зафиксирована в соответствующих документах, и если произойдут какие-либо изменения, они, «конечно же, непременно сообщат об этом».

Подготовила Виктория АНДРЕАСЯН