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16:24 | Март 3 2018

«Позиция России по вопросу Нагорного Карабаха не изменилась»: Мария Захарова

«Позиция России по вопросу Нагорного Карабаха не изменилась»: Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вчера не ответила на вопрос об отношении России к возможности возвращения Степанакерта за стол переговоров.

«Наша позиция по вопросу Нагорного Карабаха хорошо известна, она не изменилась», – сказала Захарова в ответ на вышеупомянутый вопрос журналиста.

Захарова отметила, что эта позиция зафиксирована в соответствующих документах, и если произойдут какие-либо изменения, они, «конечно же, непременно сообщат об этом».

Подготовила Виктория АНДРЕАСЯН

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Рубрики: Международные

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