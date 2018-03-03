Два «против» и семь дней для Армена Саргсяна: «Жаманак»

Кандидатура Армена Саргсяна, по большому счету, была такова, что вроде бы позволяла ему избегать сильных ударов, не давая для них поводов. Самой большой проблемой, возможно, является вопрос о гражданстве, имеющаяся в котором, однако, интрига, не означает, что обвинения или подозрения против него подтверждены. Эта проблема или интрига, безусловно, еще получит свое развитие, и интересно, какие еще сюрпризы могут быть подготовлены здесь не только для Армена Саргсяна, но, может быть, именно сам Армен Саргсян может устроить здесь сюрпризы.

В целом, не будучи уязвимым для крупных ударов, Армен Саргсян все же будет подвергаться периодическим мелким ударам, а два «лишних» «против» были всего лишь символическим сигналом в пакете голосования в Национальном Собрании Армении. С другой стороны, для Саргсяна в этом, конечно, не должно быть ничего неожиданного.

В любом случае, это было бы странным, это будет означать, что общаясь по многим направлениям – политическим, властным, общественно-диаспоральным, Арцахскому, до того, как дать согласие, Армен Саргсян не понял или не представил самого главного – власть Армении пребывает в сверхактивной фазе внутренней напряженности и сопротивления, и чтобы нейтрализовать аккумулирующиеся за это время заряды, получить, так сказать, эффект громового разряда, в Армении внедрена парламентская модель правления, так сказать, децентрализованный механизм ответственности, власти и силы. Это означает, что Армен Саргсян, став президентом Армении, в то же время получает возможность и наносить удар, и оказывается в роли мишени, которая может оказаться под ударом. Однако вряд ли для Саргсяна это обстоятельство является неожиданностью, о чем свидетельствуют сделанные им в эти дни заявления, в частности о том, что он будет возлагать надежды на «силу слова».

Дело в том, что это будет главным козырем Армена Саргсяна, и Саргсян только этим может на практике сохранять жизнеспособность при внутрисистемном сопротивлении, если можно так выразиться, на нынешнем этапе институционализации. Соответственно, Саргсян знает, откуда идут два «лишних» «против» и, по-видимому, в обозримом будущем следует ждать ответа. В то же время не следует исключать, что ответ прозвучит в течение тех семи дней, когда Серж Саргсян больше не будет президентом, но еще не успеет стать премьер-министром Армении.

Арам АМАТУНИ

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Жаманак»