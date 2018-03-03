Ожидаемое решение: «168 жам»

То, что произошло, было вполне ожидаемым, считает российский политический аналитик Александр Скаков. По его словам, армянская сторона проявила большое терпение, ожидание решения турецкой стороны, которое не могло получить положительный ход на этом этапе. По мнению Скакова, армяно-турецкие протоколы потерпели фиаско из-за турецко-азербайджанского тандема. По его словам, причиной бездействия Турции в вопросе протоколов был не только сам Эрдоган, но и Азербайджан, для которого взвешенное состояние армяно-турецких протоколов стало инструментом давления на армянскую сторону, чтобы смягчить позицию армянской стороны в Арцахском конфликте.

По мнению швейцарского эксперта Николя Айоса, помимо предпосылок и условий сторон, препятствием для окончательной ратификации и реализации армяно-турецких протоколов стала позиция сверхдержав. «В 2009 году Россия, Швейцария и Франция интенсивно занимались этим вопросом, в международных отношениях отсутствовала нынешняя напряженность, все пребывало далеко от текущих отношений России и США и санкций», – отметил он.

Турецкий политический аналитик, профессор Дженгиз Актар сказал, что он с сожалением услышал об этой ожидаемой новости, поскольку армяно-турецкие протоколы устранили бы имеющуюся историческую напряженность между армянским и турецким обществами, способствовали бы открытию армяно-турецкой границы, чего многие ожидают и сегодня. По его словам, в армянском и турецком обществах многие разочарованы создавшимся положением.

Аракс МАРТИРОСЯН

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