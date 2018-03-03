Фактор Диаспоры

Первого марта этого года действующий президент Серж Саргсян аннулировал армяно-турецкие протоколы, против которых более восьми лет выражают свой протест различные круги Диаспоры, и прежде всего «Дашнакцутюн». Второго марта президентом был избран Армен Саргсян, который пользуется поддержкой этих кругов. Третий президент говорил об этом своем намерении уже давно, и вопрос о выборах четвертого президента был разрешен, по сути, с момента выдвижения. Но последовательность событий в политике носит как минимум символичный характер, а символизм, на мой взгляд, имеет также внутреннюю логику.

Обычно говорят, что выдвижение Армена Саргсяна было жестом, адресованным Западу. Это верно лишь отчасти. Избранный президент, проживший долгое время в Великобритании, определенно связан с западной культурой в широком смысле этого слова. Я имею в виду организацию работы, стиль общения и прочее. Но насколько мне известны особенности биографии Армена Саргсяна, он имеет определенные связи с российской экономической («энергетической») элитой.

Однако, если говорить о «жестах», выдвижение такого кандидата также было посылом Диаспоре. Вы помните, когда обсуждалась новая Конституция, бытовала идея, что четвертый президент будет избираться также со стороны представителей организаций Диаспоры. Затем от этой идеи отказались, вероятно, потому, что это было бы очень трудно осуществить технически, и между этими структурами начался бы спор, кто и какой вес имеет на самом деле в диаспоре. Но выдвижение кандидатуры Армена Саргсяна в какой-то степени смягчает ситуацию, поскольку его «предвыборные» встречи с диаспоральными организациями в Европе и Ливане, похоже, указывают на то, что в вопросе четвертого президента в этих структурах нет противоречий.

Хотя уже 26 лет говорится о важности Диаспоры, мы (я имею ввиду всех нас, разбросанных по всему миру как минимум 10 миллионах армян) еще не нашли алгоритм сотрудничества, который существенно отличался бы от отношений между Диаспорой и Советской Арменией. Их значение также не следует принижать, просто обстоятельство независимого государства, как вы понимаете, это совершенно другое. Я не думаю, что завтра в этом вопросе все изменится, но может Армен Саргсян начнет поиск такого алгоритма.

Естественно, речь идет о традиционной Диаспоре, тех наших соотечественниках, которые уже в нескольких поколениях утвердились в разных странах мира. Более проблематичен вопрос тех нескольких сотен тысяч людей, которые выехали из Армении за последние 25 лет, и, как правило, полны горечи от родины. Работать нужно также и с ними, но как, этого я, честно говоря, не знаю.