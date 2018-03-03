Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 15:10 | Март 3 2018
15:10 | Март 3 2018

«Ну это кошмар. Это кошмар!»: Михаил Ходорковский — о воинственной речи Путина: видео

«Ну это кошмар. Это кошмар!»: Михаил Ходорковский — о воинственной речи Путина: видео

Один из жестких оппонентов Кремля, известный российский общественный деятель Михаил Ходорковский прокомментировал речь президента РФ в Федеральном собрании, в ходе которой он на фоне анимационных роликов о новых вооружениях рассказывал о планах по прорыву России и т.д.

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Рубрики: Международные

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