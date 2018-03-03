Один из жестких оппонентов Кремля, известный российский общественный деятель Михаил Ходорковский прокомментировал речь президента РФ в Федеральном собрании, в ходе которой он на фоне анимационных роликов о новых вооружениях рассказывал о планах по прорыву России и т.д.
«Ну это кошмар. Это кошмар!»: Михаил Ходорковский — о воинственной речи Путина: видео
СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.