«Ну это кошмар. Это кошмар!»: Михаил Ходорковский — о воинственной речи Путина: видео

Один из жестких оппонентов Кремля, известный российский общественный деятель Михаил Ходорковский прокомментировал речь президента РФ в Федеральном собрании, в ходе которой он на фоне анимационных роликов о новых вооружениях рассказывал о планах по прорыву России и т.д.