В турецкой прессе активно распространяются публикации о положении на армяно-турецкой границе

Турецкие информационные сайты, особенно правительственные (TRThaber.com, sabah.com.tr, haberturk.com, aksam.com.tr), активно публикуют материалы о размещенной на турецко-армянской границе на участке Карса пограничной части «Мустафа Кочак». Подготовленная турецким информагентством «Ihlas» публикация, к которой был также приложен видеоролик, относится к осуществляемому дежурству на турецко-армянской границе в районе, прилегающем к Карсу. В публикации сообщается, что армяно-турецкая граница контролируется обычными и тепловыми видеокамерами, а солдатами также используются приборы ночного видения.

«Военнослужащие, дежурящие на вышках, ведут наблюдение с пальцем на спусковом крючке оружия, чтобы сразу же вмешаться в случае нарушения границы», – пишет новостной сайт турецкого радио и телевидения (TRThaber.com).

В публикации также говорится о пограничном инциденте, который произошел в день посещения воинской части журналистами новостного агентства, в ходе которого «пограничники мгновенно отреагировали на нарушение». Нарушителем границы оказался жителем одного из сел Карского округа, который по неизвестным причинам оказался в запретной зоне границы.

«Пограничники, ведущие круглосуточное наблюдение черед видеокамеры, сразу же заметили сельчанина и оперативно добравшись до данного участка границы, доставили того в другое место», – пишет государственное информационное агентство, добавив, что после этого пограничники тщательно обследовали примерно 10-километровый отрезок границу и вернулись в часть.

Источник: Ermenihaber.am