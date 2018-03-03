«Серж Саргсян не мог оставить этот вопрос в неопределенности, меняя свой статус»: Борис Навасардян

Председатель Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян считает, что Серж Саргсян не мог оставить в неопределенности вопрос армяно-турецких протоколов, меняя свой статус.

На вопрос Aravot.am, то, что 1 марта, за день до выборов президента Армении, действующий президент РА Серж Саргсян решил аннулировать армяно-турецкие протоколы, связано ли это с завершением его деятельности на посту президента, господин Навасардян ответил: «Сам Серж Саргсян не скрывает, что связано. Совершая определенные шаги в течение 10 лет своего президентства, в том числе и в направлении нормализации армяно-турецких отношений, он, как президент, должен был довести все эти инициативы и шаги до завершения. Где это ему удалось – он сделал, а где не получилось, надо констатировать, что не удалось. Он не мог оставить этот вопрос в неопределенности, меняя статус».

Коснувшись того промежутка времени, когда подписывались армяно-турецкие протоколы, Борис Навасардян сказал: «Более или менее обещающий этап футбольной дипломатии вроде уже миновал, и несколько прозвучавших до этого заявлений давали повод считать, что протоколы неосуществимы».

Господин Навасардян напомнил, что за несколько месяцев до мая турецкая сторона урегулирование отношений связывала с карабахской проблемой, и для армянской стороны был неприемлем подобный подход и рассмотрение двух разных вопросов в одном контексте: «Трудно было представить, что Турция отступит от предыдущих заявлений. Мы видели, какая напряженность царила в день подписания. Фактически, существовала вероятность, что, участвуя в этой церемонии, стороны не пришли бы к согласию, и все эти проблемы разрешились только при участии посредников. Это показывает, что протоколы не перспективны, и для армянской стороны надо было иметь фактические доказательства, чтобы спустя много лет аннулировать то, что было аннулировано с момента подписания».

Мы напомнили господину Навасардяну, что он был сторонником армяно-турецкого примирения, а сейчас, когда процесс армяно-турецких протоколов не увенчался успехом, реально ли говорить о примирении?

«О примирении стоит думать всегда. Просто не нужно ожидать в связи с этим конкретных процессов в обозримом будущем, а строить внешнюю политику, учитывая другие возможности. В данный момент никаких конкретных обещаний, что в ближайшее время может что-то измениться, нет. Значит, внешнюю политику надо строить с учетом сегодняшних реалий, а они таковы, что примирение отложено на неопределенное время», — сказал он.