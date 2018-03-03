«Скандальное решение Армении»: реакция турецких СМИ на аннулирование Цюрихских протоколов

Турецкие СМИ откликнулись на указ президента Армении Сержа Саргсяна об аннулировании армяно-турецких протоколов по нормализации армяно-турецких отношений. Сразу же после подписания соответствующего указа все ведущие турецкие электронные СМИ обратились к этому событию в основном краткой информацией.

В частности, сайт проправительственного издания «Milliyet» осветило тему публикацией под заголовком «Срочно: Армения аннулировала урегулирование ». Позже в дополненной информации источник более широко осветил предысторию подписания протоколов в Цюрихе в 2009 году.

Газета также напомнила, что ранее Армения периодически предупреждала о возможном аннулировании протоколов, и МИД Турции жестко отреагировал на данное заявление армянской стороны. МИД Турции подчеркнул, что, несмотря на негативную позицию Армении, протоколы будут по-прежнему оставаться в повестке Великого национального собрания Турции до тех пор, пока в регионе не сформируется благоприятная атмосфера.

В другом материале, опубликованном на этом же сайте 2 марта, подчеркивается, что, несмотря на то, что 12 января 2010 года Конституционный суд РА заявил, что протоколы соответствуют Конституции Армении, в решении от 18 января было также подчеркнуто, что в протоколах содержатся неприемлемые предусловия. Источник напоминает, что позднее, в феврале 2015 года, армяно-турецкие протоколы были отозваны из повестки парламента Армении.

Газета также дает понять, что аннулирование протоколов произошло непосредственно перед выборами президента Армении. Отмечается, что действующий президент Серж Саргсян по закону РА уже не может выдвигаться кандидатом в президенты.

На сайте оппозиционной газеты «Cumhuriyet» констатируется, что данный документ был аннулирован в рамках состоявшегося несколько ранее совещания в Совете национальной безопасности. Газета напоминает, что подписанный в 2009 году министрами иностранных дел Давутоглу и Налбандяном документ не был поставлен на ратификацию армянской стороной, поскольку Анкара выдвинула предварительные условия в связи с Нагорным Карабахом.

Сайт газеты «Akşam» затронул данную тему в двух отдельных сообщениях, в которых в основном изложены представленные в других периодических изданиях факты и краткая история протоколов. Газета также напоминает, что о возможном аннулировании протоколов президент Армении Серж Саргсян объявил в сентябре 2017 года на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. А министр иностранных дел Налбандян подчеркнул, что этот документ не может вечно дожидаться ответа Турции и Армения встретит весну 2018 года без протоколов.

Газета «Hürriyet» также была среди информационных изданий, откликнувшихся на эту тему. Как сообщает турецкая газета, ссылаясь на армянский телеканал «Еркир Медиа ТВ», об аннулировании протоколов сообщил пресс-секретарь президента РА Владимир Акобян. Источник напоминает, что этот документ, предусматривающий нормализацию армяно-турецких отношений, в 2009 году был также подписан благодаря усилиям бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон. А сам процесс начался с визита президента Турции Абдуллы Гюля в Армению в рамках так называемой «футбольной дипломатии».

В другой статье, опубликованной 2 марта, тот же источник отмечает, что президент РА, подписавший указ об аннулировании данных протоколов, обвиняет в провале турецкую сторону. В статье также отмечается, что протоколы предусматривали также разблокирование армяно-турецкой границы, закрытой Турцией в 1993 году в связи с обострением армяно-азербайджанской конфликта.

Сайт «Demokrathaber.org» представил основные исторические факты по этой теме. В своей информации об указе президента Армении источник сослался на сообщение сайта Ermenihaber.am.

Близкая к турецким правительственным кругам газета «Yeni Akit» предоставила по теме краткую информацию под заголовком «Шокирующее решение Армении в отношении Турции». По поводу других фактов источник также напомнил, что протоколами о нормализации армяно-турецких дипломатических отношений «предполагалось создание совместной комиссии по изучению событий 1915 года».

Новостной сайт «Haberler», комментируя тему, выступил с материалом под заголовком «Скандальное решение Армении. Протоколы с Турцией аннулированы». В публикации вкратце представлена ​​хронология подписания протоколов и дальнейших процессов.

Спустя несколько минут после подписания президентом РА Сержем Саргсяном упомянутого указа отреагировал также и «CNN Türk». Сославшись на Ermenihaber.am, он напомнил о роли Гюля, Клинтон и других сторон, вовлеченных в процесс подписания протоколов. А также затрагивает сделанные спустя несколько лет Сержем Саргсяном и Эдвардом Налбандяном заявления относительно возможного аннулирования документа.

А обратившаяся к теме турецкая службы ВВС, вновь совершив короткий экскурс в историю событий, предшествовавших аннулированию, сопроводила информацию указом, подписанным президентом Армении.

Источник – Ermenihaber.am