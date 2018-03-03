«Гонка вооружений между США и Россией началась уже давно»: Путин — в интервью NBC

Голос Америки. Президент России Владимир Путин заявил, что, по его мнению, гонка вооружений между США и Россией началась уже давно – после того, как США в 2002 году приняли решение выйти из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО).

Однако в интервью американскому телеканалу NBC, фрагмент которого вышел в эфир в четверг, Путин выразил несогласие с утверждениями о том, что США и Россия оказались втянутыми в новый этап «холодной войны».

«С моей точки зрения, те, кто заявляют о начале новой холодной войны, не являются аналитиками – они занимаются пропагандой. Если вы говорите о гонке вооружений, то она началась как раз тогда, когда США вышли из договора по ПРО», – ответил президент России.

Фрагменты интервью были обнародованы после того, как Путин сообщил в четверг, что Россия сделала «стремительный, большой шаг» в создании нового стратегического оружия, отметив, что многие из этих вооружений способны преодолеть оборонительные системы США и других стран Запада.

Выступая с посланием Федеральному собранию, президент России сообщил, его страна разрабатывает небаллистические виды стратегического оружия, против которого системы противоракетной обороны (ПРО) бессмысленны.

«Мы начали разработку таких новых видов стратегического оружия, которые вообще не используют баллистические траектории полета при движении к цели, а значит и системы ПРО в борьбе с ними бесполезны и просто бессмысленны», – сказал глава Путин.

«Все эти годы после одностороннего выхода США из договора по ПРО мы напряженно работали над перспективной техникой и вооружениями. Это позволило нам сделать стремительный, большой шаг в создании новых образцов стратегического оружия», – заявил глава российского государства.

В интервью NBC Путин раскрыл некоторые дополнительные детали российской оружейной программы.

По его словам, все испытания новейших систем стратегического оружия, создаваемых в России в ответ на шаг американской стороны, прошли успешно.

«Каждая система вооружений, которые обсуждались сегодня, легко обгоняет и обходит целую систему противоракетной обороны», – сказал Путин.

«Некоторые из них все еще требуют тонкой наладки и доработки. Другие уже поставлены войскам и находятся в боеготовности, – добавил российский президент в интервью. – Каждая из этих систем вооружений находится на определенном этапе готовности. Некоторые из них уже находятся на боевом дежурстве, у войск».

Как указал Путин, деньги, которые в США направили на создание систем ПРО, «были выброшены на ветер», так как новейшее российское оружие способно их преодолевать.

Российский президент выразил мнение, что великим державам следовало бы вместе работать над защитой от террористов, а не создавать угрозы друг для друга.

По словам Путина, он предлагал США совместно работать над системами ПРО, но получил отказ.

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