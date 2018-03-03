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11:28 | Март 3 2018

Верховный комиссар ООН по правам человека: военные преступления в Восточной Гуте и Дамаске требуют международного расследования

Верховный комиссар ООН по правам человека: военные преступления в Восточной Гуте и Дамаске требуют международного расследования

Голос Америки. Воздушные удары правительственных сил по осажденному анклаву в Восточной Гуте, а также артобстрелы повстанцами Дамаска, по всей видимости, являются военными преступлениями и виновные в этих злодеяниях должны быть привлечены к ответственности. Об этом заявил в пятницу Верховный комиссар ООН по правам человека Зайд Раад аль-Хусейн.

Представитель Организации Объединенных Наций подчеркнул, что виновные должны знать, что досье по их преступлениям ведется и в будущем это позволит привлечь их к судебной ответственности.

«Дела по Сирии должны быть переданы в Международный уголовный суд. Попытки воспрепятствовать правосудию и покрывать этих преступников являются позором», — сказа Зайд Раад аль-Хусейн на форуме по правам женщин в Женеве.

Срочное обсуждение ситуации в Восточной Гуте было предложено на форуме по инициативе Великобритании.

Фото — Голос Америки

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Рубрики: Международные

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