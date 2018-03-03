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10:16 | Март 3 2018

Замглавы МИД Арцаха Армине Алексанян провела ряд встреч в Брюсселе

Замглавы МИД Арцаха Армине Алексанян провела ряд встреч в Брюсселе

28 февраля находящаяся с визитом в Брюсселе заместитель министра иностранных дел Республики Арцах Армине Алексанян провела встречу с директором организации «Европейские друзья Армении» Диого Пинто. В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, связанных с совместными программами и их реализацией.

В тот же день заместитель министра ИД встретилась с главой европейского офиса Всеармянского благотворительного союза Никола Тавитяном и активистами организации.  Во время встречи была подчеркнута важность участия проживающей в европейских странах армянской молодежи в общенациональных проектах, необходимость задействования их потенциала в распространении в Европе информации об Арцахе и  углублении отношений  Арцах-Армения-Диаспора.

1 марта в офисе Ай дата в Брюсселе  Армине Алексанян   провела встречу  с главой   европейского бюро  комитета Ай дата АРФД Каспаром Карампетяном и рядом ответственных сотрудников. На встрече были рассмотрены вопросы, касающиеся дальнейшего сотрудничества.

Затем состоялся рабочий обед заместителя министра ИД Республики Арцах с депутатом Европейского парламента Элени Теохарус. Были обсуждены протекающие в Арцахе процессы и сложившаяся в ходе мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта ситуация.

Во встречах принимал участие также глава департамента офиса Защитника прав человека  Республики Арцах Артак Бегларян.

Пресс-служба МИД Арцаха

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Рубрики: Европа, Международные, Официальные

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