Чему будет служить политика «и-и»?

Будем способствовать сближению ЕС-ЕАЭС или осуществим реальные реформы?

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Станет ли Армения частью цивилизованного мира?

После подписания Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС Ереван и Брюссель подписали также документ «О реализации приоритетов в рамках партнерства».

В ЕС заверяют, что реализация соглашения принесет конкретную пользу гражданам, в том числе и путем создания рабочих мест, экономического роста, улучшения критериев безопасности и экологии, а также «внедрения справедливых правил, когда это касается конкуренции и госзакупок».

Подписанием соглашения Армения станет частью цивилизованного мира, вернее, своими дальнейшими действиями мы докажем, станем таковой или нет. Сам по себе факт подписания крайне важен тем, что Армении и ЕС удалось довести этот процесс до положительного результата.

Подписание соглашения с Евросоюзом было крайне важным месседжем о том, что Армения стремится стать частью цивилизованного мира, то есть, стать частью новой системы ценностей. А остальное, как неоднократно уже говорилось, зависит от нас.

Если «и-и» — это победа

В кругах власти часто пытаются представить подписание соглашения с Евросоюзом как победу политики «и-и», которую ведет Армения. Успехом, конечно, можно считать то, что Армения стала единственной страной-членом ЕАЭС, которая подписала соглашение о сотрудничестве с Евросоюзом.

Если Армения начала с Евросоюзом процесс, который с точки зрения использования широких возможностей станет реальностью, то для этого внутри страны необходимы будут реформы, а это, в свою очередь будет означать, что в рамках политики «и-и» Армения и в самом деле движется по пути развития.

Однако в последнее время в России, как и в европейских странах стала «трендовой» точка зрения о необходимости сотрудничества ЕС и ЕАЭС. И в этом плане Армения, кажется, тоже пытается «внести свою лепту», время от времени заявляя, что может стать «мостом» между ЕС и ЕАЭС.

Начнем с того, что если вопрос сотрудничества ЕАЭС с Евросоюзом находится в повестке дня, то вряд ли дело дойдет до того, чтобы воспользоваться «мостом»: если им это будет необходимо, европейские и российские чиновники и без Армении сделают необходимые шаги.

Но здесь намного важнее другой вопрос: желает ли Армения реально продвигаться вперед по европейскому пути развития, использует ли возможности, которые открывает подписанное с ЕС соглашение или предпочитает все время заявлять о готовности стать «мостом» — без осуществления реальных реформ внутри страны? Если предпочтительнее второй вариант, то получится, что политика «и-и» служит, в первую очередь, для сближения ЕС и ЕАЭС.

Для того, чтобы отличиться от Азербайджана, Армении необходимы реальные реформы

В последние годы часто говорилось об изменении отношения цивилизованного мира к Азербайджану. Но сейчас можно уже заметить стремление ЕС подписать соглашение и с Азербайджаном тоже. Если до сих пор Армения занимала, так сказать, передовые позиции и выгодно отличалась от Азербайджана, то сейчас для того, чтобы отличиться от Азербайджана Армении нужно будет осуществить реальные реформы и обеспечить их применение на практике. Только в этом случае Армения может отличиться от алиевского авторитарного режима.

Между тем ЕС и Азербайджан делают шаги для углубления сотрудничества. ЕС явно выдвигает свои условия. Несколько недель назад в Брюсселе состоялась встреча Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

Кстати, на этой встрече Могерини затронула, в том числе и карабахскую тематику, заявив: Евросоюз ожидает, что стороны карабахского конфликта останутся привержены достигнутым договоренностям и активизируют переговорный процесс. «Возобновление встреч на уровне президентов в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве является важным развитием, и мы хотели бы, чтобы стороны соблюдали свои договоренности, касающиеся интенсификации переговорного процесса и ослабления напряженности на линии соприкосновения. Статус-кво, по нашему мнению, неустойчив. Этот конфликт не имеет военного решения, он должен быть урегулирован политическим путем, в соответствии с нормами международного права. И мы вновь выражаем нашу поддержку усилиям и предложениям Минской группы ОБСЕ», — сказала Могерини.

Помимо карабахской проблемы на встрече с министром иностранных дел Азербайджана европейская сторона также подняла вопросы, касающиеся демократии и защиты прав человека. В преддверии апрельских выборов в Азербайджане представитель ЕС подчеркнула важность этих вопросов для Брюсселя. «Мы обсудили вопросы, касающиеся демократии и защиты прав человека. Это прочная основа для основанных на взаимном интересе отношений, Евросоюз всегда подчеркивает, что выполнение международных обязательств Азербайджана имеет жизненно важное значение. Это означает – учитывать те советы, которые были даны в вопросе организации выборов, свободы прессы и собраний. Мы убеждены в том, что жизнеспособное гражданское общество имеет ключевое значение для демократии, и мы будем продолжать нашу поддержку в этом направлении», — отметила Федерика Могерини.

Добавим также, что в преддверии встречи ряд правозащитных организаций — Human Rights Watch и Amnesty International призвали европейских чиновников на встрече с азербайджанским властями сделать ключевой тему попирания прав человека в этой стране. «Необходимо, чтобы Могерини предупредила Мамедъярова: тот факт, что несправедливо осужденные остаются за решеткой, ограничиваются права гражданского общества, ставит под угрозу новые проекты сотрудничества с Азербайджаном, в том числе и поддержку ЕС в строительстве трубопровода», — подчеркнули в Amnesty International.

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Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»,

28.02.2018г