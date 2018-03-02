Администрация США приняла решение о продаже Украине противотанковых ракет Javelin

Голос Америки. Администрация президента Дональда Трампа уведомила Конгресс, что планирует продать Украине 210 противотанковых ракет Javelin, чтобы помочь ей защитить свою территорию от России.

Специалисты считают, что эти поставки станут заметной эскалацией летальной военной помощи США бывшей советской республике.

Долгожданное решение было принято в тот же день, когда российский президент Владимир Путин объявил о разработке новых видов оружия, которые, по его словам, не могут быть перехвачены противником.

Сделка на сумму 47 миллионов долларов предусматривает поставку 210 американских ракет Javelin и 37 блоков прицельно-спускового оборудования.

США заранее начали обучать украинских военных обращению с этим оружием.

Ракеты поступят из существующих запасов Армии США – вероятно, из размещенных в Европе, чтобы ускорить процесс их передачи украинским вооруженным силам.

Украина давно хотела укрепить свой оборонный потенциал против пророссийских сепаратистов, вооруженных танками, которые разъезжали по восточной Украине в ходе конфликта, унесшего с 2014 года более 10 000 жизней.

Ранее США снабжали Украину вспомогательным оборудованием и помогали ей в подготовке военных, а также позволяли частным компаниям продавать ей стрелковое оружие.

После получения письменного уведомления от администрации у Конгресса есть 30 дней на то, чтобы заблокировать сделку, если они ее не одобряют.

Однако ведущие республиканец и демократ в комитетах по международным отношениям Палаты представителей и Сената неофициально уже дали зеленый свет, так что, как ожидается, продажа ракет будет осуществлена без каких-либо существенных препятствий.

Это означает, что оружие может быть доставлено в Украину примерно к середине апреля, рассказали несколько представителей Конгресса на условиях анонимности.

«Украина без каких-либо сложностей впишет эту систему в свои вооруженные силы», – отмечается в заявлении Управления военного сотрудничества Министерства обороны.

Этот шаг, скорее всего, станет очередным больным местом в отношениях между Вашингтоном и Москвой, в то время как президента Трампа засыпают вопросами о том, почему он не дает отпор Кремлю.

Украина обвиняет Россию в поставке танков сепаратистам, а США считают, что Москва не только вооружает и тренирует их, но и посылает в восточную Украину собственных бойцов.

Хотя мобильные противотанковые ракеты, которые планируется продать Украине, способны убивать, сторонники их продажи давно настаивают, что они считаются «оборонительным» вооружением, поскольку украинцы будут использовать их для защиты своей территории и сдерживания России, а не для атаки не другую страну или захвата новых территорий.

Тем временем США и европейские страны продолжают попытки найти выход из тупика в украино-российском конфликте, который начался три года назад, когда пророссийские сепаратисты вступили в столкновения с правительственными войсками на востоке страны. В 2015 году Франция, Россия и Германия содействовали подписанию мирного соглашения, которое сократило уровень насилия, но не прекратило его, а предусмотренное соглашением политическое решение конфликта так и не было до конца реализовано.

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