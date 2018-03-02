Меркель и Трамп раскритиковали воинственные заявления Путина

Deutsche Welle. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент США Дональд Трамп по телефону обсудили высказывания президента РФ Владимира Путина о российской государственной программе вооружений. Об этом сообщается на сайте правительства Германии в пятницу, 2 марта.

«Недавние высказывания российского президента Путина вызвали беспокойство» лидеров двух стран, подчеркнул официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). По его словам, Меркель и Трамп убеждены, что заявления Путина о межконтинентальных баллистических ракетах отрицательно скажутся на международных усилиях в сфере контроля над вооружениями.

Днем ранее Путин в ежегодном послании к Федеральному собранию сообщил, что в России начались активные испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат». По его словам, новая МБР будет оснащена широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковых, а также «самыми современными системами преодоления противоракетной обороны» (ПРО). Глава РФ утверждает, что ракета не имеет ограничений по дальности полета. В качестве визуального сопровождения выступления президента на экранах был показан запуск МБР «Сармат».

Немецкий эксперт считает заявления Путина о новых ракетах химерой

В тот же день немецкий эксперт в области ракетной техники Роберт Шмукер (Robert Schmucker) назвал ракетные планы президента РФ Путина совершенно неправдоподобными. В обозримом будущем Россия не в состоянии разработать ядерно-энергетическую крылатую ракету, заявил профессор авиационной и космической техники в Техническом университете Мюнхена.

Ранее сообщалось, что ракетный комплекс «Сармат» будет принят на вооружение в 2019-2020 годах. Как пишет агентство «Интерфакс», он сможет доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира, как через Северный, так и через Южный полюс. МБР РС-28 «Сармат» заменят стратегическую ракету предыдущего поколения РС-20В «Воевода» в Ужурской и Домбаровской дивизиях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Красноярском крае и Оренбургской области. МБР «Сармат» разработана в Государственном ракетном центре имени Макеева в Челябинской области, ее серийное производство будет налажено на Красноярском машиностроительном заводе.

Цена вопроса — 20 трлн рублей

По данным Минобороны РФ, всего на реализацию нынешней государственной программы вооружений (ГПВ-2027) предусмотрено 20 трлн рублей, из них 19 — на закупки, ремонт и разработку вооружения и военной техники. Еще 1 трлн рублей предусмотрен на создание инфраструктуры для поступающей в войска техники. Такие расходы заложены впервые в истории РФ, отмечает агентство ТАСС. Поскольку среди приоритетов ГПВ-2027 — развитие сил стратегического ядерного сдерживания, то в рамках программы РВСН начнут получать новейшие межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» и «Рубеж».

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