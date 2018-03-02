Серж Саргсян выступил с поздравительным посланием по случаю Дня дипломата

Послание Президента Сержа Саргсяна по случаю Дня дипломата

Уважаемые дипломаты!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Со времени независимости дипломатия Армении обрела важные достижения, в результате чего наша страна сегодня на международной арене предстаёт как надёжный, прогнозируемый и ответственный партнёр. В этом свою роль имеют работающие в центральном аппарате Министерства иностранных дел и в почти шести десятках зарубежных представительств дипломаты. Ваша преданность и ваш труд заметны и оценены.

Велики ожидания от армянских дипломатов в усилиях по обеспечению соответствующих условий для мирного и стабильного развития нашей страны, укреплению авторитета Армении на международной арене и в решении жизненно важных для нашего народа вопросов. Нам ещё многое предстоит сделать, особенно в направлении мирного разрешения проблемы Нагорного Карабаха и международного признания права народа Арцаха на свободное самоопределение.

Как в прежние годы, так и в 2018 году наша дипломатическая повестка будет довольно насыщенной. В октябре Ереван будет принимать саммит Международной организации Франкофонии, который по своему охвату, уверен, также по результатам, будет беспрецедентным в истории независимой Армении. Ожидаю, что своей решимостью и энергией вы будете способствовать проведению этого мероприятия на высоком уровне.

Уважаемые дипломаты,

Желаю вам результативной деятельности, силы и энергии в вашей миссии служения Республике Армения во имя безопасного и благоприятного будущего нашей Родины.

Пресс-служба Президента Армении