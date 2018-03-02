Как Кочарян ел хлеб у друга, одевал его шерстяной свитер, а потом арестовал его

Вице-председатель АНК Арам Манукян в беседе с нами рассказал интересный эпизод, говорящий о том, что за человек Роберт Кочарян и как он поступил с другом, который делился с ним хлебом в своем доме. «Он спал у Ашота Манукяна дома. У Ашота Манукяна мы собирали отправляемое в Карабах оружие, изготовляли на заводах, приносили, там у нас был подвал, и там же собирали, Роб знал об этом. Мы там его прятали, там он спал, дважды мы оттуда его избирали.

Как только он стал президентом, сразу же арестовал Ашота – за остатки того оружия, оставшегося в подвале. Осталось немного запала. Подвел под статью, дали четыре года.

Пришел Серж, опять забрали Ашота, осудили по статье на шесть лет. То есть, лидера карабахского движения, который сделал все, всю свою жизнь отдал Карабаху, получил две статьи.

Мать, госпожа Маруся – прекраснейший человек, простая, наивная лорийка. Она связала для Ашота шерстяной свитер. Весь год вязала, чтобы Ашот зимой не мерз, тем более в те холодные годы движения. А Роб пришел, мокрый, жалкий, тогда худой, щуплый. Она этот свитер отдала Робу, сказала – возьми, надень, сынок, не заболей.

Потом, когда Роберт Кочарян арестовал Ашота, госпожа Маруся сошла с ума, она была потрясена: как же так, я отдала ему связанный своими руками свитер, я его кормила, он спал в приготовленной мной постели, почему он забрал моего сына и посадил в тюрьму? Эта женщина скончалась, так и не поняв, в чем была вина ее сына, ее вина?»

Арам Манукян в конце беседы сказал: «Знаешь, как мы Ашота Манукяна освободили из тюрьмы? Путем подкупа».