25 человек погибли в Баку в результате пожара в наркологическом центре

В Баку во время пожара в здании республиканского наркологического центра, по данным полиции и Генпрокуратуры, погибли не менее 25 человек. Ранее местное агентство АРА со ссылкой на минздрав Азербайджана сообщало о не менее чем 30 погибших. Об этом передает ВВС.

Еще три человека отравилимсь дымом, их состояние оценивается как удовлетворительное.

«Большинство пациентов и медицинского персонала наркоцентра, число которых составляет более 200 человек, были эвакуированы своевременно», — сообщили в минздраве Азербайджана. Им предоставляется медицинская и психологическая помощь.

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту пожара. По данным силовых ведомств, расследование происшествия находится под личным контролем президента страны Ильхама Алиева, который приехал на место происшествия.

Пожар в здании наркологического центра начался в пятницу в 6:10 утра в одноэтажном корпусе, где лечатся лежачие пациенты. Из этого отделения был эвакуирован 31 человек.

МЧС Азербайджана сообщило о завершении работ по тушению пожара в 9:13 по местному времени.

Власти называют предварительной причиной пожара неполадки в электросети.

Республиканский наркологический центр в Баку находится на Зыхском шоссе, 13 в Хатаинском районе.

Фото — ВВС