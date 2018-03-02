Идея о неизбежности войны стремительно распространяется в азербайджанском обществе: «Айкакан жаманак»

Идея о неизбежности войны стремительно распространяется в азербайджанском обществе

«О силовом возвращении Карабаха говорят уже и азербайджанские общественные деятели. В частности, «независимый журналисты» Анар Гасанов возмущен неэффективностью процесса мирного урегулирования. Напомним, что этот журналист стал «независимым» после того, как 17 января 2017 года в ходе пресс-конференции в МИД РФ спросил у Сергея Лаврова, какую позицию займет Москва, если Азербайджан решит осуществить антитеррористическую операцию на своих «оккупированных» территориях, закроет ли на это глаза, или вмешается во внутренние дела Азербайджана, в ответ на что Лавров заявил, что ситуация и военные действия в Карабахе не являются внутренним делом Азербайджана. После этого Гасанова уволили из азербайджанского LiderTV. По мнению Гасанова, и сегодня единственным путем решения проблемы является силовой. В опубликованной вчера в одном из азербайджанских электронных средств информации статье он призывает консолидироваться и требует от руководства собственной страны вернуть Карабах.

Это заявление можно было бы причислить к разряду популистских и не обратить на него внимания, однако о серьезности внутриполитической ситуации в Азербайджане говорят последние передачи национального телевидения Талышстана, в которых резко возросли мысли и призывы к независимости. В одной из них говорится о роли талышцев в предстоящей войне с армянами. Согласно Талышскому национальному движению (ТНД), которому принадлежит телеканал, более удобного момента для начала освободительной борьбы не будет. А в том, что война произойдет, они не сомневаются. У Алиева нет другого выхода. Надо каким-то образом оправдать перед населением расходуемые на оружие миллиарды долларов, чье положение ухудшается с каждым днем. Целью предстоящей войны, согласно ТНД, пресечение набирающей силу волны недовольства среди населения Азербайджана.

Владимир МАРТИРОСЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Айкакан жаманак»